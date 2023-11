Tahar Ben Jelloun et Lauren Bastide invités du Salon Lire la Nature 2023

Le festival Paroles Indigo, né en 2012 à Arles, est une célébration de la littérature arabe et africaine. Issu de l'initiative de L'Oiseau Indigo, il vise à partager la richesse des écrits de ces régions et à favoriser les échanges entre auteurs, éditeurs et passionnés. Une occasion unique de découvrir d'autres perspectives sur le monde. Il se déroulera du 1er au 5 novembre à Arles, Tarascon et Saint Martin de Crau. ActuaLitté publie ici l'éditorial que signent Nathalie M’Dela Mounier et Pathé Dieye, marraine et parrain de l'édition.