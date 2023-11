On a commencé à enlever les bouquinistes des Quais de Seine

Ce samedi 18 novembre, quatre boîtes vertes ont été retirées de leur emplacement, en forme de test : elles ont ensuite été remises en place pendant la même nuit du 17 au 18 novembre. Une première étape symbolique d'un retrait à grande échelle prévu pour les prochains mois.

Dans le floue

Les bouquinistes attendent toujours deux choses : une date de retour à leur emplacement, et la confirmation d'une indemnisation pour le préjudice d'un potentiel endommagement des boîtes, et plus généralement pour le manque à gagner de leur absence durant les festivités d'été 2024 : « On ne sait toujours pas quand on part, on sait simplement qu'un quart des bouquinistes s'arrête en juin, puis tous à partir d'août, avec un retour en septembre, mais aucune date précise », partage avec nous Fanfan, assistante bouquiniste.

Contre cette décision des autorités, comme « beaucoup », cette dernière constate : « Ma voisine, qui a seulement 32 ans et s'est installée il y a 2 ans seulement, voit sa boîte être retirée, c'est terrible. »

Les bouquinistes des quais de Seine à Paris, face à l'ouverture des Jeux Olympiques 2024, se trouvent contraints de déplacer leurs boîtes historiques pour des raisons de sécurité. Cette décision toucherait environ 230 professionnels et près de 570 réceptacles, les privant, la plupart du temps, de leur seule source de revenus.

Des alternatives comme un déplacement temporaire à Bastille ou la fermeture des boîtes pendant les Jeux ont été proposées, mais soulèvent des inquiétudes quant à la viabilité et le risque de pillage. La ville de Paris s'est engagée à restaurer les boîtes endommagées, mais rien de concret n'a pour le moment été avancé.

Une large indignation

Une pétition en soutien aux bouquinistes a recueilli, ce 20 novembre, plus de 174.000 signatures, soulignant l'importance de ces libraires dans le patrimoine parisien.

Pour beaucoup, ces boîtes, inscrites au patrimoine culturel immatériel français depuis 2019, sont plus qu'un simple commerce : elles représentent une tradition historique et culturelle de la capitale. Face à ce dilemme, les bouquinistes et les autorités cherchent une solution qui équilibre les impératifs de sécurité avec la préservation de cette activité séculaire.

En août dernier, la préfecture confirmait auprès d’ActuaLitté « la nécessité » de cette décision pour des raisons « évidentes et impératives » de sécurité.

« Mon patron vous aurait dit clairement : on a retiré les bouquinistes, et c’était en 1943… », conclut Fanfan, amère.

