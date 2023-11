Des livres pour tous : Officina Babùk, la lecture accessible en Italie

Les trois premiers livres, disponibles dans les librairies italiennes entre septembre et octobre, sont La chaise bleue de Claude Boujon, Je mangerais bien un enfant de Sylviane Donnio et Dorothée de Monfreid et Papa-île d’Émile Jadoul. Le texte de ces titres, pour la première fois, a été écrit en symboles, en utilisant les techniques de la Communication Alternative et Améliorée (CAA).

Les livres d’Officina Babùk sont en effet identiques à leurs versions traditionnelles, en termes de format, de soin éditorial et de rapport texte-image : la seule différence est le texte, qui est enrichi de symboles d’alphabétisation Widgit. Ces symboles, largement utilisés dans de nombreux pays, facilitent la communication et la compréhension, notamment des enfants ayant des difficultés de lecture ou des handicaps.

La nouvelle marque d’édition, Officina Babuk, est le fruit d’une collaboration entre deux maisons d’édition jeunesse, Babalibri, qui existe depuis 1999 et est spécialisée dans le livre illustré de qualité, et uovonero, fondée en 2010 et spécialisée dans l’édition accessible. En 2016 cette maison a créé une collection, I libri di Camilla, dédiée à la publication, dans un format communicatif plus accessible, des albums illustrés à succès d’autres éditeurs italiens.

Crédits photo : Officina Babùk