Kevin Lambert, Laure Murat et Han Kang, Prix Médicis 2023

RentreeLitteraire23 - Entre le 21 septembre et ce 9 novembre, les membres du jury du Prix Médicis ont lu, jugé et écarté 30 romans français et étrangers. Pour n'en conserver qu'un seul, dans chacune des deux catégories.

Le Québécois Kevin Lambert s'offre donc deux prix de cette rentrée avec Que notre joie demeure, qui fait pénétrer cet univers peu connu des non-initiés, l'architecture, à la fois peuplé d’artistes, mais forcé à entretenir des liens avec les pouvoirs gouvernementaux ou le grand capital privé. Dans ce monde, Céline Wachowski est la reine, jusqu'à ce que le scandale l'éclabousse... Un texte politique, qui ne sacrifie jamais l'art romanesque, que l'auteur avait discuté avec ActuaLitté.

Le 31 octobre dernier, Lambert avait déjà obtenu le Prix Décembre, qui a pour vocation de mettre en lumière un roman passé sous le radar des autres distinctions littéraires de la saison - raté, pour cette année.

Le Prix Médicis du roman étranger, pour sa part, salue Impossibles adieux, de la romancière sud-coréenne Han Kang, traduit aux éditions Grasset par Kyungran Choi et Pierre Bisiou. Plusieurs ouvrages de l'autrice ont été traduits en français, notamment aux éditions Le Serpent à Plumes et chez Zulma.

Enfin, la récompense pour un essai de la rentrée revient à Laure Murat pour Proust, roman familial (Robert Laffont). Descendante de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte, l'autrice a évolué dans un milieu aristocratique qui fut décrit par Marcel Proust dans La Recherche. Lorsqu'elle découvre les textes de ce dernier, elle comprend aussi son propre héritage, ses origines et les vices et tares de cette classe sociale.

Le jury, présidé par Anne F. Garréta, est composé de Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Patrick Grainville, Frédéric Mitterrand, Andreï Makine, Pascale Roze et Alain Veinstein.

L'année dernière, le Prix Médicis avait salué La Treizième Heure, d'Emmanuelle Bayamack-Tam (éditions P.O.L), Les Abeilles grises d'Andreï Kourkov (traduit par Paul Lequesne, Liana Levi) et Georges Didi-Huberman pour Le témoin jusqu'au bout (les éditions de Minuit).

DOSSIER - Les prix littéraires de la rentrée 2023