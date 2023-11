Naruto aux enchères : manga et anime au coeur d'une vente inédite

Avec un manga écoulé à plus de 250 millions d’exemplaires et une série télévisée riche de 720 épisodes, le ninja Naruto, imaginé par le mangaka Masashi Kishimoto, s’est imposé comme un phénomène planétaire. Néanmoins, c’est la première occasion pour une galerie d’art de dédier une exposition aux pièces originales ayant servi à l’élaboration de cette série animée.

Les œuvres exposées et proposées à la vente par la Galerie de la Bande Dessinée sont des créations originales et exclusives, confectionnées avec soin à l’aide de mine de plomb et de crayons de couleur sur du papier spécifique aux animations. Chaque illustration présentée capture un instant fugace d’une seconde de l’animation.

« Et je suis persuadé que les visiteurs et clients de la galerie auront le sourire aux lèvres en découvrant les dessins originaux ayant servi à réaliser l’un de leurs dessins animés préférés », assure le fondateur et directeur de la Galerie de la Bande Dessinée depuis 2014, Frédéric Lorge. « Ceux qui achèteront une de ces œuvres pourront s’approprier un instant de création de l’une des séries télévisées d’animation les plus populaires au monde. Qui leur donnera le sourire des années durant. »

Historiquement, une grande majorité des œuvres d'animation préservées finissaient par enrichir des collections européennes ou américaines. De plus, le coût de ces œuvres restait très abordable entre les années 80 et 2000, avant que le marché de l'animation ne gagne en importance.

Deidara

Cependant, un changement majeur vient de se produire. En août 2023, le gouvernement japonais a lancé un programme d'investissement, orchestré par son agence des affaires culturelles. L'objectif est clair : acquérir des celluloïds et des dessins d'animation pour des raisons patrimoniales et pour établir un musée consacré à l'animation japonaise.

Ils prennent conscience de la non-valorisation de ce patrimoine, alors que l'animation constitue depuis des décennies l'une de leurs industries les plus prospères. C'est une reconnaissance culturelle qui arrive tardivement, mais qui n'en est pas moins significative. Les celluloïds et esquisses d'animation, jusqu'alors considérés par les autorités japonaises comme de simples éléments de production, vont désormais être reconnus pour leur véritable valeur artistique et patrimoniale dans leur pays d'origine.

Cela va, sans aucun doute, stimuler l'intérêt des collectionneurs, tant japonais qu'internationaux, et entraîner une augmentation des prix de ces œuvres.

En décembre, la Galerie de la Bande Dessinée mettra à l'honneur les illustrations originales de Jérôme Alquié, artiste français actuellement aux commandes de Saint Seiya - Time Odyssey, une série éditée par Kana. Ce récit inédit des Chevaliers du Zodiaque a été approuvé et est supervisé par Masami Kurumada, le mangaka à l'origine de la série.

Au cours des semaines suivantes, la galerie proposera également à la vente une sélection de dessins préparatoires et de celluloïds issus de diverses séries animées, s'étendant des années 80 à l'époque actuelle, incluant Candy, Albator, Capitaine Flam, Dragon Ball, Black Clover, Bleach, Tokyo Ghoul, parmi d'autres.

Crédits ©Kishimoto/StudioPierrot