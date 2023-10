Quand l'auteur de Narnia, C.S. Lewis, occupait le divan de Freud

En réalité, cette relation n'a probablement jamais existé mais est née de l'imagination du médecin et professeur clinique de psychiatrie décédé en 2017, Armand Nicholi, dans son ouvrage The Question of God, publié en 1988.



L'athée et le mystique

L'invention de cette rencontre s'appuie sur la présence, à la même période, du médecin viennois et du plus jeune romancier britannique à Londres, peu de temps avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et le décès de l'auteur de Cinq leçons sur la psychanalyse, le 23 septembre 1939.

La dernière séance de Freud entrelacera les vies des deux grandes figures du XXe siècle, mélangeant le passé, le présent et l'imaginaire. Armand Nicholi a choisi ces deux personnalités pour son débat sur le concept et la croyance en dieu, car ils proposaient des visions diamétralement opposées sur le sujet : Freud, le fervent athée, et Lewis qui, bien qu'athée dans sa jeunesse, est revenu au christianisme à l'âge adulte. Une transformation qu'il a détaillée dans son ouvrage semi-autobiographique Surpris par la joie (traduit par Denis Ducatel, Raphael).

Dans The Question of God, l'auteur présente les écrits et les lettres de Lewis et Freud, les laissant « s'exprimer » sur la question de la croyance et de l'incroyance.

Le long-métrage, réalisé Matthew Brown sur un scénario du dramaturge Mark St. Germain, met en vedette Anthony Hopkins dans le rôle de Sigmund Freud et Matthew Goode dans celui de C.S. Lewis. La distribution comprend par ailleurs Liv Lisa Fries, Jodi Balfour ou encore Orla Brady.

Une première série de 2004, The Question of God: Sigmund Freud & C.S. Lewis, d'une durée de 3h45, a déjà été tirée de l'ouvrage d'Armand Nicholi, produite par PBS.

Sony Pictures Classics, qui produit le long-métrage, a récemment révélé la bande-annonce de La Dernière Séance de Freud. Le film est prévu pour une sortie le 22 décembre au Royaume-Uni. Aucune date de sortie n'est encore annoncée pour la France.

Deux géants du XXe siècle

Sigmund Freud, né le 6 mai 1856, est considéré par beaucoup comme le père de la psychanalyse. Né à Freiberg, en Autriche, il a développé une approche révolutionnaire de la psychologie en explorant les profondeurs cachées de l'esprit humain, notamment à travers les rêves, les actes manqués et les lapsus.

Freud a avancé l'idée que nos actions et nos pensées sont largement influencées par des désirs et des conflits inconscients, souvent enracinés dans l'enfance. Ses théories, bien que controversées, ont mis en avant des concepts comme le complexe d'Œdipe, le ça, le moi et le surmoi, ainsi que la mécanique des défenses psychologiques. Au-delà de la psychanalyse, Freud a largement écrit sur la culture, la religion et la civilisation.

Dans les années 1930, alors que le nazisme montait en puissance en Allemagne, Freud, d'origine juive, se trouvait dans une position de plus en plus précaire à Vienne, en Autriche. Ses livres ont été parmi ceux qui ont été publiquement brûlés par les nazis en 1933.

En 1938, après l'Anschluss (l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie), la situation est devenue de plus en plus dangereuse pour Freud et sa famille. Malgré ses réticences initiales à quitter sa maison viennoise, il a finalement déménagé à Londres avec l'aide de ses amis et collègues, notamment la princesse Marie Bonaparte. La transition a été difficile pour Freud, qui avait alors 82 ans et souffrait également d'un cancer de la bouche, maladie contre laquelle il a lutté pendant près de deux décennies.

Son cancer s'est aggravé et, malgré de nombreuses opérations et traitements, la douleur est devenue presque insupportable. Freud a poursuivi son travail autant que possible, continuant à écrire et à voir quelques patients.

C.S. Lewis, né en 1898 à Belfast et disparu en 1963, outre d'avoir été un important universitaire britannique, ami de J.R.R. Tolkien, est largement reconnu pour sa série de livres pour enfants, Les Chroniques de Narnia. Il a très tôt montré un vif intérêt pour la littérature et la mythologie. Après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale, il a étudié puis enseigné à l'Université d'Oxford avant de devenir professeur à l'Université de Cambridge.

Outre Les Chroniques de Narnia et Surpris par la joie évoqués plus haut, Lewis a écrit de nombreux autres textes, autant fiction que non-fiction. Ses écrits apologétiques, comme Le Christianisme vrai et Le Problème de la douleur, ont cherché à défendre et à expliquer la foi chrétienne à un public moderne.

Crédits photo : Sony Pictures Classics