Israël-Palestine : face aux civils morts, que valent les symboles ?

Déjà lors de la Foire du livre de Francfort, la prise de parole du philosophe slovène Slavoj Žižek fut accompagnée de sifflets et huées : « Toutefois, je remarque une chose : dès que l’on évoque la nécessité d’analyser l’arrière-plan complexe de la situation, on se retrouve accusé de soutenir ou de justifier le terrorisme du Hamas », affirmait-il. Et d’inviter chacun à un impératif discernement, pour ne pas verser dans le manichéisme qui alimente les haines, les méchants d’un côté, les gentils de l’autre. Quel que soit le camp que l’on ranger derrière ces deux notions.

Dans un long message diffusé en story sur Instagram, Zerocalcare semble clairement exprimer : « Le soutien de l'ambassade israélienne au Lucca Comics pose problème pour moi. Actuellement, à Gaza, deux millions d'individus sont pris au piège, incertains quant à leur survie le jour suivant. » Il continue en mettant en lumière les « plus de 6000 victimes civiles, des hommes, femmes et enfants affamés et épuisés, dans l'attente d'un éventuel bombardement ou d'une invasion terrestre, pendant que certains politiques affirment à la télévision qu'il n'y a pas de civils à Gaza et que Gaza doit être anéantie ».

Ceci alors que l'ONU demande un cessez-le-feu, d'autant plus que plusieurs de ses membres ont péri lors des interventions militaires israéliennes. La controverse persiste en Italie depuis maintenant plusieurs jours, sans faiblir : le parrainage de la manifestation par l'ambassade d'Israël en Italie interroge de nombreux acteurs et éditeurs – tous n'ayant pas l'aisance communicative de Zerocalcare.

Récemment, des critiques ont été émises à l'encontre de l'événement, notamment par certaines associations, avec des appels au boycott du Lucca Comics - non seulement en ligne, mais aussi sur le terrain. Une manifestation récente à Viareggio, ville hôte de l'événement, sollicitait les autorités en demandant de « rompre les liens avec l'État d'Israël ». Cependant, ni les autorités locales ni les organisateurs n'ont répondu à ces sollicitations.

Tout le débat s'est concentré sur la nature du soutien – qui, selon les assurances, n'implique ni sponsoring ni engagement actif. À noter : ce soutien peut être assorti de subventions fournies par le sponsor, ou d'autres formes d'aides financières ou matérielles. Et c'est probablement encore plus problématique pour le grand public : le soutien symbolise une reconnaissance, accordée par une institution ou toute autre entité à un événement jugé d'intérêt général.

Ainsi, l'ambassade israélienne a accordé son soutien au Lucca Comics, ce qui entraîne la présence de son emblème sur tous les supports promotionnels du festival. Il est important de souligner que cet accord a été conclu bien avant les tragiques événements du 7 octobre et l'escalade de violence qui s'en est suivie.

Symbole et clivages

Regrettant de se désengager ainsi d'un rendez-vous annuel majeur dans le monde de l'édition, le dessinateur salue néanmoins l'engagement du Lucca Comics. « Je sais que ce logo n'est qu'un symbole, mais pour de nombreuses personnes proches de moi, ce symbole évoque actuellement la peur de ne pas voir le jour se lever, les ruines sous lesquelles leurs proches sont ensevelis, la menace de périr enfermés dans cette prison à ciel ouvert où tant de jeunes sont nés et ont grandi sans jamais pouvoir en sortir », souligne-t-il.

Il rappelle d'ailleurs avoir visité Gaza il y a quelques années, connaissant des résidents et d'autres ayant initié sur place des projets de solidarité, de sport, de hip-hop et d'écriture. Face à ceux qui s'interrogent sur la possibilité pour un événement culturel d'une telle envergure de collaborer avec la représentation d'un gouvernement accusé de crimes de guerre, il avoue : « Honnêtement, je ne trouve pas de réponse. »

Face à la détresse qu'il ressent dans la voix de ses interlocuteurs, Zerocalcare confie être tourmenté. Il précise : « Ce n'est pas une compétition d'extrémisme, et de ma part, il n'y a aucune critique envers ceux qui se rendront à Lucca à leur manière. [De plus], ce n'est pas une remise en question de la présence des deux auteurs de l'affiche, Asaf et Tomer Hanuka, que j'espère voir présents et qui, je l'espère, se sentiront chez eux. Car je n'ai jamais cru que les peuples et les individus étaient à l'image de leurs gouvernements. »

Il conclut en exprimant son espoir : « J'aimerais qu'un jour, des dessinateurs palestiniens puissent également participer, alors qu'ils sont actuellement contraints de rester dans leur pays. »

