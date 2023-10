Un jardin statuaire pour découvrir toute l'oeuvre de Jacques Abeille

Fondée en mars 2023, à l’université Paris 8, l’Association Jacques Abeille s’est constituée autour du travail de l’auteur, chose qu’il avait lui-même envisagée. Mais même une structure associative lui semblait trop lourde à porter. Il avait toutefois pris des dispositions testamentaires pour que ses manuscrits, papiers personnels ainsi que des toiles et des dessins soient confiés à la Bibliothèque nationale de France.

De la sorte, l’AJA « entend défendre et célébrer l’œuvre de Jacques Abeille, TOUTE son œuvre, dans ses différents aspects : les livres et les textes signés Abeille ET ceux endossés par Léo Barthe ; la production littéraire de Jacques ET sa peinture, ses dessins, ses “talismans”, l’ensemble de sa production graphique et picturale ».

MICHRONIQUE – Les Jardins statuaires, de Jacques Abeille

En poète, il aura en effet puisé dans différentes formes artistiques les ressources d’une expression la plus vaste.

« Enfant illégitime, je suis né à Lyon en 1942, sous le signe des Poissons, ascendant Scorpion. Quelques jours après ma naissance ma mère m’a confié à une nourrice, mon père a été tué par la Gestapo en 1944. J’ai vécu chez mon oncle paternel de l’âge de cinq à celui de dix-sept ans, les deux dernières années à la Guadeloupe. » – Jacques Abeille

C’est désormais à travers un site internet tout fraîchement mis en ligne que l’on découvrira et parcourra photos, dessins, numérisation (manuscrits, correspondances) et bien d’autres choses. Chose magique : à chaque fois que l’on arrive sur la page d’accueil, une nouvelle citation est offerte, comme autant d’adages pour entrer en relation avec Jacques Abeille.

Crédits © Jean-Michel Devésa

« Il a été conçu et réalisé par notre ami Alexandre Mirenowicz que je veux ici remercier de manière appuyée. Grâce à lui notre AJA dispose d’un outil de qualité pour travailler à la célébration de la mémoire de Jacques Abeille et au rayonnement de son œuvre poétique (littéraire et picturale) », précise Jean-Michel Devésa dans un message adressé à ActuaLitté.

L'association œuvre activement pour promouvoir l'œuvre de Jacques Abeille auprès d'un large public, allant des écrivaines aux universitaires, en passant par les professionnels du livre. Elle se positionne comme un soutien pour ceux souhaitant étudier la carrière de l'auteur. Tout en évitant de se poser en "gardienne du temple", elle pousse pour une meilleure accessibilité et une nouvelle interprétation des écrits de Abeille.

Récemment, elle a salué la sortie d'un dossier consacré à l'auteur dans la revue "Europe", dirigé par Alain Roussel. De plus, l'association est impatiente de voir la publication d'un roman posthume inédit en 2024, Un passé lumineux, dont la rédaction était quasi achevée.