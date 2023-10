Sur France Inter, une journée entirèrement dédiée à Hayao Miyazaki

Ce jour verra en effet le lancement de la nouvelle pépite du studio Ghibli, Le Garçon et le Héron, ainsi que la sortie de Le Voyage de Shuna (Sarbacane) - un roman graphique dessiné à l'aquarelle par Miyazaki, initialement publié au Japon en 1983 et qui, pour la première fois, sera disponible en traduction française.

France Inter, en collaboration avec ces deux productions, consacrera le 31 octobre à l'exploration de l'univers de Miyazaki. Au cours de cette journée, divers spécialistes et fervents admirateurs se relaieront pour discuter de ses œuvres cinématographiques et de leur résonance au sein de notre société.

De 21h à 2h, Frédérick Sigrist orchestrera une soirée spéciale interactive, à suivre en direct sur France Inter et Twitch, afin d'approfondir les échanges.

Au programme :



10h – Grand bien vous fasse / Eva Roque

Petites leçons de philosophie quotidienne avec Miyazaki

Avec Frédérick Sigrist, Clotilde Leguil, Eric Libiot, Stephen Sarrazin et Victor Lopez



14h – La terre au carré / Daniel Fiévet

La nature dans l’œuvre de Miyazaki

Gabriel Bortzmeyer, normalien, agrégé de lettres modernes, docteur en études cinématographiques



16h – Zoom Zoom Zen / Matthieu Noël

« Un monde parfait selon Miyazaki » avec Alexandre Mathis



21h/2h – Soirée spéciale / Frédérick Sigrist à suivre en direct sur l’antenne et Twitch

Avec de nombreux invités tout au long de la nuit :

Michel Ocelot, réalisateur

Brigitte Lecordier, actrice, spécialisée dans le doublage, assure notamment la voix des animaux dans le podcast Bestioles

Matthieu Pinon, journaliste spécialisé dans les mangas

Mathieu Macheret, journaliste cinéma au Monde

Sébastien Bénédict, critique de cinéma

Alexandre Mathis, rédacteur en chef de Revues & Corrigés

Ilan Nguyên, interprète franco-japonais qui connaît très bien Miyazaki

Hervé Icovic, directeur artistique de la version française de Le Garçon et le Héron

Laurent Valière, producteur de l’émission 42e Rue sur France Musique

Des chroniqueurs de l’émission Yatta ! de Mouv' dont Mademoiselle Soso

Les influenceurs Mathy KL, Chedli Ben Hassine, Caroline Segarra, et en fin de soirée, le créateur de contenu Chedli Ben Hassine.

Né à Tokyo en 1941, Hayao Miyazaki, en collaboration avec Isao Takahata, a fondé le célèbre Studio Ghibli en 1985. Au cours de sa prolifique carrière, Miyazaki a réalisé onze films d'animation majeurs. Considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre, Le Voyage de Chihiro (2001) a non seulement pulvérisé les records au box-office japonais, mais a aussi été honoré de l'Ours d'or à la Berlinale de 2002 et de l'Oscar du Meilleur Film d'animation.

Le Château ambulant (2004) a été distingué par le prix Osella lors de la Mostra de Venise. En 2005, Miyazaki a reçu le Lion d'or d'honneur de la Mostra pour l'ensemble de son œuvre. Le Vent se lève (2013) a été en lice pour l'Oscar du Meilleur Film d'animation et, en 2014, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a décerné à Miyazaki un Oscar d'honneur pour sa carrière exceptionnelle.

Son film le plus récent, Le Garçon et le Héron, est sorti au Japon en juillet 2023.

Crédits photo : Hayao Miyazaki