Pour son centenaire, la maison Labor et Fides lance une nouvelle collection

Dans cette optique, une nouvelle collection intitulée Qu’est-ce que ça change ? sera lancée, avec les trois premiers volumes à paraître le 10 janvier 2024. Destinée au grand public, elle mettra en avant des textes courts mais profonds, avec un fort engagement de leurs auteurs.

La vie, la promesse, l’origine, la ferveur...

Les premiers à contribuer seront le psychanalyste François Ansermet, l'écrivain Alexis Jenni, et la philosophe Carole Widmaier, qui est également la directrice de cette collection. Les trois premiers titres paraîtront le 10 janvier 2024.

Parce que la curiosité naît des enjeux plus que de l’accumulation de savoirs, répondre en un texte bref et percutant à la question qu’est-ce que ça change ? – la vie, la promesse, l’origine, la ferveur... ouvre l’appétit ! Des livres qui n’excluent plus les lecteurs par excès d’abstraction ou d’érudition, et qui donnent envie d’engager la conversation et d’aller plus loin...

D'autres publications de cette collection à paraître en avril 2024 :

Nathalie Sarthou-Lajus, La ferveur, qu’est-ce que ça change ?

Olivier Abel, La naissance, qu’est-ce que ça change ?

En septembre :

Frédéric Worms, La vie, qu’est-ce que ça change ?

Ingrid Thobois, La maternité, qu’est-ce que ça change ?

Théologie, philosophie et sciences sociales

Fondées en 1924 à Genève, où le protestantisme dominait, les Éditions étaient initialement nommées Labor, qui est un acronyme pour Littérature Brève Opportune Réconfortante et Actuelle. Bien que centrée autour du protestantisme à ses débuts, la maison d'édition a depuis élargi son spectre pour couvrir la théologie, la philosophie et les sciences sociales.

Elle a à son actif près de 1500 titres, parmi lesquels des œuvres d'auteurs renommés tels que Lytta Basset, Dietrich Bonhoeffer, et Paul Ricœur. Labor et Fides continue de se développer avec environ trente nouvelles publications chaque année. Parmi leurs ouvrages notables, on compte Les derniers instants de la vie d'Elisabeth Kübler-Ross et La justice restaurative d’Howard Zehr, qui a inspiré le film Je verrai toujours vos visages.

La théologienne et écrivaine Marion Muller-Colard dirige la maison d'édition depuis août 2022. Elle a également servi au Comité consultatif national d'éthique et est fréquemment sollicitée par les médias pour aborder des questions d'éthique, de spiritualité et de philosophie.

