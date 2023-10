Yvain et Lancelot éclairés par la peinture préraphaélite

Lorsqu’en 2014, les éditions Diane de Selliers avaient fait paraître Yvain et Lancelot illustrés par la peinture préraphaélite dans la grande collection (avec un beau format 24,5 x 33 cm sous coffret), le succès avait été au rendez-vous. Ce premier tirage limité, qui n’est pas réimprimé ensuite, est à présent épuisé. Pour répondre à l’envie de nouveaux lecteurs de découvrir ce très bel ouvrage, il vient d’être réédité dans la Petite Collection, sous un format moins imposant (19 x 26 cm), avec toujours une jolie couverture cartonnée.

Le pari a pu paraître très audacieux, au départ. Réunir d’un côté des textes médiévaux et de l’autre la peinture préraphaélite du XIXème siècle. A priori, cela n’allait pas vraiment de soi. Et pourtant, on retrouve des traits communs avec cette peinture poétique et la quête amoureuse des deux chevaliers de la Table ronde que sont Yvain et Lancelot. Si le premier cherche à conquérir le cœur de Laudine, et le second travaille à la libération de la reine Guenièvre, le mouvement artistique des peintres préraphaélites, dans l’Angleterre du XIXème siècle, va chercher à réinventer le présent au regard du passé.

170 toiles ont été choisies pour faire écho aux œuvres de Chrétien de Troyes, parmi lesquelles, des tableaux de Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, William Holman Hunt, John Everett Millais ou encore William Morris. Ces artistes ont trouvé dans les romans arthuriens une inspiration qui a irrigué leurs recherches vers des silhouettes et des jeux de luminosité qui nous plongent dans un Moyen Âge très onirique. Un ailleurs qui a quelque chose de romantique.

Les tableaux reproduits proviennent d’un très large panel de collections. Certains sont exposés dans des musées, en Angleterre ou aux Etats-Unis, quand d’autres appartiennent à des collectionneurs privés. Il est donc très rare de pouvoir y accéder, et, quelques-uns n’avaient même jamais été reproduits jusque-là. Le défi était donc de taille, et pour arriver à ce très beau résultat, il a fallu un travail patient de recherche pour mettre en valeur un corpus inédit de tableaux qui fassent écho à la légende arthurienne.

Commençant par la rencontre entre William Holman Hunt et John Everett Millais à la Royal Academy, le Préraphaélisme a cherché dès le départ à remettre en cause ce qui était considéré comme un certain conformisme académique. Il s’agissait de renouer avec la grandeur des peintres qui avaient marqué l’histoire de la peinture. Fondé officiellement en 1848, le mouvement préraphaélite était mu par la volonté d’élaborer un art qui soit à la fois esthétique et moral. Cela passait par l’imitation des primitifs italiens, tout en rejetant les grands maîtres de la Renaissance.

Si ce mouvement est parfois quelque peu oublié, il a pourtant profondément modelé le symbolisme puis l’impressionnisme en France. Delacroix, mais aussi Gustave Moreau et Odilon Redon, ainsi que, plus tard, Klimt, ont su tirer profit de leur connaissance de ces peintures troublantes par les sujets abordés et les choix de lumière et de couleur.

Le dialogue est on ne peut plus fécond entre les œuvres de Chrétien de Troyes et celles des préraphaélites. On pénètre dans un art pictural qui sème symboles, allégories mais aussi féérie dans chaque détail. Se mêlent l’héritage celtique à un certain merveilleux chrétien, mais aussi le goût pour l’univers épique des chevaliers et pour les grands principes de l’amour courtois.

Les textes d’Yvain et de Lancelot, proposés en français moderne, sont issus de la traduction réalisée par Philippe Walter et Daniel Poirion, médiévistes et professeurs d’université. Dans son introduction, Philippe Walter rappelle que « La résurgence des grands mythes est une donnée permanente de l’histoire des cultures, aussi bien en littérature qu’en peinture. Les vrais poètes (et Chrétien est de ceux-là) savent saisir dans l’ombre du temps les grands mythes qui orientent l’imaginaire collectif de leur époque. » Gageons que l’union des préraphaélistes et des textes de Chrétiens vienne éclairer, cette fois, notre modernité.

Yvain et Lancelot de Chrétien de Troyes, illustrés par la peinture préraphaélite (448 pages, 52 €) constitue un voyage onirique à ne pas manquer en cet automne littéraire.