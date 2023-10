Les Influences, racheté, s'élargit et devient une maison d'édition

L'objectif de la maison d'édition sera, en plus de s'occuper de la publication des deux revues déjà existantes, de sortir entre huit et dix livres chaque année, tous orientés vers le monde « en train de se défaire et de s'inventer ». Il s'agira notamment de parler d'environnement et des progrès concernant la transitation écologique, de nouvelles idées et de savoirs émergents.

Deux ouvrages sont déjà prévus pour la rentrée d'hiver 2024 : Un premier consacré à la pensée d'Edgar Morin, un second sur la guerre en Ukraine.

La nouvelle maison d'édition souhaite jouer un rôle de « producteur d'idées », organisant des événements culturels et intellectuels, des débats et rencontres, autour de la sortie de ses ouvrages.

Elle sera dirigé par Arnaud Lebert, qui s'est distingué par son activité de reprise d'entreprises dans l'artisanat et le savoir-faire français, et notamment par sa volonté de relancer la filière de la soie dans la région de Tours. Il sera accompagné dans cette aventure par Emmanuel Lemieux, cofondateur de la revue Les Influences et auteurs d'une dizaine de livres d'enquêtes, ainsi que de la biographie de Edgar Morin, L'Indiscipliné (Seuil, 2009).

crédits photo : Scott Graham / unsplash