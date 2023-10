« Un Week-End à l'Est » avec Emmanuel Carrère, fin novembre 2023

Emmanuel Carrère, né à Paris en 1957, est un auteur, journaliste, scénariste et réalisateur. Fils de la célèbre académicienne et soviétologue Hélène Carrère d’Encausse, et cousin de Salomé Zourabichvili, actuelle présidente de la Géorgie, il provient d'une famille éminente au sein de la diaspora géorgienne, comptant parmi ses membres des intellectuels, des économistes et des personnalités politiques.

Ces dernières années, il a approfondi ses recherches sur sa région et son pays d'origine, un travail d'investigation qui s'est intensifié au fil de ses projets d'écriture. Notamment avec Un roman russe (2007), qui tisse un lien entre le récit autobiographique et l'enquête historique. Il y retrace la reconstitution en Géorgie des circonstances entourant la mort de son grand-père maternel, un Russe blanc exécuté par la Résistance, ainsi que l'histoire d'un Hongrois interné pendant cinquante ans en Russie avant d'être rapatrié.

Ainsi que Limonov, lauréat du prix Renaudot en 2011, dans lequel il offrait une biographie romancée de l'écrivain, dissident et homme politique russe Édouard Limonov. Ce livre se situe à la croisée de la biographie, du roman et de l'essai, tout en proposant une analyse approfondie de la littérature russe, de l'histoire de l'URSS et de la Russie post-soviétique.

Il a dernièrement signé un texte inédit dans la nouvelle revue Kometa, qui décrypte, par le biais de la littérature notamment, l’actualité des pays de l’Est. Il y part sur les traces de sa cousine, Salomé Zourabichvili.

« Un Week-end à l'Est » est un festival qui a pour but d'explorer les cultures des pays d'Europe de l'Est au travers des arts visuels, de la littérature, du cinéma ou de la musique. Chaque année le festival met le cap sur une ville de la région au travers des artistes qui la représentent.

À LIRE — Kometa, la nouvelle revue littéraire tournée vers l’Est

Entre le 22 et le 27 novembre 2023, une trentaine événements auront lieu à Paris, offrant ainsi l'opportunité de découvrir les œuvres d'auteurs, réalisateurs, intellectuels et artistes liés à la ville de Tbilissi, capitale de la Géorgie.

Plus d'informations sur le site d'« Un week-end à l'Est ».

crédits photo : ActuaLitté — Emmanuel Carrère - Livre sur la Place 2014, CC BY-SA 2.0