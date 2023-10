Sans gare, mais avec cœur : les volontaires font rayonner Lire en Poche

« Durant ces trois journées, Gradignan devient le centre du monde, sans même avoir de gare », s’amusait Michel Labardin, maire de la ville, interrogé par ActuaLitté. Cette année, le salon aura reçu la visite de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, pour remettre la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres à l’édile. Ce dernier aura largement salué le travail de chacun, dans la mise en œuvre de l’événement, et tout particulièrement de la centaine d’agents, chaque année volontaires pour rendre cette magie possible.

Où la magie opère sans billet de train

« Nous comptons 130 volontaires, qui sont des personnels de la ville, agents de services, employés techniques : toutes et tous se sont investis dans la manifestation, dès sa création en 2005, ce qui lui confère cette particularité. Lire en Poche, depuis 19 ans, est un projet collectif », nous assure le maire. Sur la base d’un appel au volontariat, tout un chacun peut répondre — et sera rémunéré pour les trois journées de travail.

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Cela passe des petits cafés et croissants servis parfois tôt le matin, à la mise en place des tables pour le déjeuner et mille autres attentions qui rendent le salon plus doux encore. « Lire en Poche apporte un moment de respiration à nos concitoyens, tout en redéfinissant les rôles du quotidien », poursuit-il. « Cela redéfinit également la notion de service public, en introduisant d’autres relations et occasions de sortir de son métier. »

Du plaisir, avant toute chose (et un peu de musique)

En somme, ce que l’on qualifierait de projet d’entreprise, par l’implication du plus grand nombre, se change ici en « projet de vie », estime le maire. Frédéric Fauré, directeur des affaires culturelles, ne dit pas autre chose : « Dans une société, on parlerait de cohésion d’équipe, ou de management. En réalité, nous l’avons originellement pensé comme un moyen pour tous de s'approprier l’événement, en faisant partie de l’ensemble. Impliquer, pour offrir un moment collectif, autour de la lecture. »

Chimène, l’une de ces volontaires, nous le confirme : « Recevoir un sourire, des remerciements, c’est tout à la fois faire plaisir et se sentir utile. » Elle ajoute : « Je suis là, parce que j’aime ça. » Nazha, qui vivait sa première année, apprécie tout particulièrement « de faire partie d’une équipe », autant que d’apprendre à leur contact. Certaines d’entre elles retrouvent d’ailleurs des enfants qu’elles croisent au quotidien, dans l’accueil périscolaire ou à la cantine, voire dans le centre de loisirs.

Denis Mollat - Rima Abdul Malak - Michel Labardin ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Un changement de contexte et de rôle « qui participe du maillage social et du lien entre les personnes, même dans une petite mesure », reprend Michel Labardin. Qui se corrige : « D’ailleurs, cela n’existe pas, la petite mesure : tout ce qui participe à faire société est important, sans échelle de valeurs. » Corinne, qui n’aura manqué qu’une seule édition, le confirme : « C’est de l’enthousiasme et du plaisir. Et puis, je forme celles qui prendront la suite, en créant une continuité. »

Et en face, nul ne tarit d’éloge sur la gentillesse et la disponibilité de ces femmes. « Elles sont toutes adorables », assure une éditrice. « La première année, je suis un peu perdue », reconnaît Fouzia, « mais nous sommes portées par une dynamique forte… et le soleil est là : ça aide ».

Vivre ensemble, autour des livres

Volontaires de la ville © Lux Company

Zineb Kairouani, responsable de la littérature adulte dans l’équipe de LEP (et de 1000 autres choses), insiste : « Ce qui est pour elles plus gratifiant, c'est que cette pluie de remerciements s'accompagne parfois de livres envoyés par les éditeurs, pour saluer leur travail. » On se rend à sa séance de dédicace plus volontiers, quand on a profité de cette prévenance — peut-être même à regret...

Et d’ajouter : « Aux côtés des volontaires, le salon compte sur le soutien d’une trentaine de bénévoles, ainsi qu’une soixantaine d’étudiants stagiaires de l’IUT Métiers du livre. » Si les seconds interviennent plus spécifiquement dans l’opérationnel et sur les stands de libraires, les premiers ont une place toute particulière.

« Il s’agit d’habitants de Gradignan, à qui nous avons proposé de s’impliquer, voilà une dizaine d’années. Et depuis cinq ou six ans, certains restent fidèles », poursuit Zineb Kairouani : un noyau composé pour partie de professeures des écoles ou d’enseignantes retraitées, qui ont pour certaines profité des rencontres scolaires — ou justement, n’y ont pas eu accès. Quelques-unes, ayant gardé contact avec leurs collègues, aident même à simplifier l’organisation de ces moments essentiels d’échange entre autrices, auteurs et jeunes élèves.

Maintenir le lien

Alors que les demandes affluent, tant du côté des maisons d’édition ayant monté leur propre collection poche que des libraires, désireux de tenir un stand, Lionel Destremau, commissaire général, reconnaît bien volontiers que l’engagement de chacun concourt à la réussite globale. « Nous redoutons toujours la lassitude ou l’empêchement des bénévoles, car cela implique sinon une perte de compétences, du moins de connaissance de l’événement. »

Sans compter, ajoute-t-il, que Lire en Poche bénéficie aussi de celles et ceux qu’il désigne en souriant comme « les bonnes volontés additionnelles ». Autrement dit, « ces personnes que l’on sollicite, sur l’instant et qui répondent présentes — ce peut être un médecin, qui examine un auteur étranger, sans facturer de consultation ». Bien entendu, aucune manifestation n’envisagerait sereinement son devenir en se reposant sur ce socle.

Ceci n'est pas un placement de produit ! ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Depuis 2005, où les libraires partenaires avaient réalisé quelque 85.000 € de chiffre d’affaires, à l’édition 2022, qui a atteint près de 190.000 €, Lire en Poche s’impose tant auprès des professionnels que du public local. « Nous connaissons maintenant un petit problème de géométrie euclidienne : pour répondre aux demandes, nous aurions bien besoin de pousser les murs… », reprend le commissaire général.

En 2024, le thème retenu sera L’exil, avec une programmation nouvelle — et toujours le besoin de se rendre à la gare, à l’aéroport, pour prendre en charge les invités. « Nous nous réinventons chaque année, aussi serait-il prétentieux de clamer que le pari est gagné », conclut le maire. « Lire en Poche exprime les valeurs de notre ville, au même titre que d’autres événements. Et en cela, toutes celles et ceux qui s’y investissent participent à l’histoire de Gradignan. »

Car c'est admis : il n’existe pas de petite participation.

Crédits photo © Lux Company

