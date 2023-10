6e édition du Prix BD Fnac France Inter 2024 : la sélection

Du 6 au 10 octobre, les amateurs de BD peuvent postuler en ligne pour intégrer le jury. Parmi eux, 30 seront sélectionnés pour évaluer la liste préalablement établie par les libraires de la Fnac et l'équipe de France Inter.

Le jury grand public s'enrichit également de 5 membres issus du Pass Culture, totalisant ainsi 35 membres. Une commission finale, dirigée par Rebecca Manzoni et incluant des journalistes et des libraires de la Fnac, déterminera le grand gagnant.

Les finalistes seront dévoilés le 7 décembre, et l'annonce du lauréat est prévue pour le 11 janvier 2024. Le gagnant sera l'invité de l'émission Totémic le lendemain à 9h10.

L'œuvre gagnante prendra la relève de Perpendiculaire au Soleil, de Valentine Cuny-Le Callet (Delcourt), lauréate du prix en 2023.

La sélection des 20 bandes dessinées en lice pour le prix BD Fnac France Inter :

Adieu Birkenau – Ginette Kolinka /JD Morvan /Victor Matet (Albin Michel BD)

Brume T1 - Carine Hinder / Jérôme Pélissier (Glénat)

Ceux qui me touchent – Damien Marie / Laurent Bonneau (Bamboo Grand Angle)

Chumbo - Matthias Lehmann (Casterman)

Contrition - Kero / Portela Orjales (Denoël), traduit par Alexandra Carrasco

Environnement toxique - Kate Beaton (Casterman), traduit par Alice Marchand

Femme, Vie, Liberté - Collectif dirigé par Marjane Satrapi (L'Iconoclaste)

Frontier - Guillaume Singelin (Label 619)

Je suis leur silence - Jordi Lafèbre (Dargaud)

L’Ombre des lumières Tome 1 - Alain Ayroles / Richard Guérineau (Delcourt)

La Brute et le Divin - Léonard Chemineau (RDS)

La femme à l’étoile - Anthony Pastor (Casterman)

La marche brume Tome 1 - Stéphane Fert (Dargaud)

Le grand incident - Zelba (Futuropolis)

Le nom de la rose Tome 1 - Milo Manara et Umberto Eco (Glénat), traduit par Jean-Noël Schifano

Les guerres de Lucas - Laurent Hopman / Renaud Roche (Deman BD)

Les vies de Charlie - Kid Toussaint / Aurélie Guarino (Dupuis)

Shiki - Rosalie Stroesser (Virages graphiques)

The nice house on the lake Tome 1 - James Tynion IV / Álvaro Martínez Bueno (Urban), traduit par Maxime Le Dain

Notre Dame de Paris - Georges Bess (Glénat)

Janvier, mois de la BD

Durant tout janvier, mois dédié à la BD, celle-ci sera célébrée en grande pompe dans l'ensemble des boutiques Fnac et sur leur site web, Fnac.com. Suite à l'annonce du lauréat du Prix BD Fnac France Inter, son travail sera particulièrement mis en avant en magasin. Parallèlement, France Inter invitera le gagnant dans ses émissions et lancera une campagne de promotion en son honneur.

Dès 1974, la Fnac s'est lancée dans l'aventure de la bande dessinée, inaugurant sa toute première librairie dédiée à Montparnasse. En tant que leader libraire français et avec plus de 9,5 millions de BD écoulées annuellement, la Fnac s'est fortement impliquée dans la mise en lumière du neuvième art. Elle organise régulièrement des événements, rencontres avec des auteurs renommés, ateliers, expositions et rétrospectives célébrant les géants de la BD.

De son côté, France Inter, écoutée par 7 millions d'auditeurs chaque jour, consacre une part significative de sa programmation à la bande dessinée. Tout au long de l'année, la radio donne la voix aux créateurs, éditeurs et autres acteurs du milieu. Elle soutient activement les événements majeurs du domaine, tout comme elle le fait pour d'autres arts tels que le cinéma, les séries, le théâtre ou la musique.

