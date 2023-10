LA Callas par LA Ruggieri

Marianna aurait pu rêver d’une meilleure entrée en matière : cette déconvenue ne cessera de planer comme une ombre funeste au dessus de sa vie et empoisonnera longtemps ses relations avec sa mère.

Peu de temps après, trouvant que son nom n’est pas prononçable pour un américain, George Kalogeropoulos, qui a enfin réussi à ouvrir une pharmacie et ainsi permis à sa petite famille de profiter du rêve américain, décide de changer de patronyme.

Mais George Callas, bel homme, ne se lasse pas de ses nombreux succès féminins et c’est Évangelina qui s’occupe quasi seule de Cynthia-Jackie et de Marianna, leur fait apprendre la musique, convaincue que « un jour, elles seront heureuses, riches et célèbres, ... » : Cynthia-Jackie fera du piano alors que Marianna « qui a une plus jolie voix que sa sœur, chantera ».

A onze ans, la petite Marianna obtient son premier succès sur la scène d’un théâtre de Broadway : le rêve d’Évangelina prend forme. Tant et si bien que, le rêve américain de George ayant, lui, sombré avec le crash boursier de 1929 sans pour autant avoir mis fin à ses aventures extraconjugales, en 1937, Évangelina embarque avec Marianna sur un paquebot qui les ramène en Grèce pour y rejoindre Cynthia-Jackie : George a accepté la séparation sans jamais avoir accordé foi à l’avenir radieux que sa femme imagine pour ses filles.

Cet exil grec va donner le tempo pour la métamorphose qui va finir par tournebouler le monde lyrique et le monde entier : Marianna Kalogeropoulos-Callas monte la première marche de cet escalier monumental qui va faire d’elle, des années plus tard, la « Prima Donna Assoluta », celle qu’on n’appellera plus « Maria Callas » mais « LA Callas », avec un « LA » majuscule pour marquer définitivement son unicité ! Parce qu’elle sera devenue un monstre sacré que toutes les grandes salles de spectacle lyrique du monde vont vouloir avoir à l’affiche, parce que sa voix va transporter un public toujours plus nombreux, toujours plus admiratif, toujours plus conquis par les prouesses vocales dont Maria Callas était capable. Même si, inévitablement, cette ascension vertigineuse n’a pas manqué de provoquer controverses, jalousies, rancœurs et passions de toutes sortes. Pas toute injustifiées…

Avec Eve Ruggieri à la baguette, vous voilà donc parti(e)s pour un voyage ébouriffant dans le sillage de celle qui aura marqué de son empreinte indélébile la société musicale lyrique internationale pendant des années et dont la renommée continue certainement de hanter le coulisses de nombreuses salles de spectacle tout autour du monde.

Pendant des années, j’ai écouté « LA » Ruggieri sur France Inter qui présentait, avec sa voix et sa diction reconnaissable entre toutes, la vie d’innombrables personnages historiques célèbres dans l’émission « Eve raconte » qu’elle animait.

Dans cette biographie de Marianna Kalogeropoulos, j’ai retrouvé le rythme de ses émissions : des passages courts, tissés autour d’anecdotes richement illustrées entrecoupés de passages musicaux. Point de musique dans ce livre (et c’est d’ailleurs là le grand reproche qui doit être fait à l’autrice qui n’a pas jugé bon d’accompagner son ouvrage d’une discographie complète de la Diva ! Quel dommage ! Quelle lacune pour celle ou celui qui voudrait accompagner cette vie agitée de quelques supports sonores significatifs!) mais le rythme radiophonique est pourtant là : des chapitres assez courts qui sont une sorte de ponctuation, de respiration, au sortir de tranches de vie qui, il faut bien l’avouer, n’ont rien de commun.

Oh, il est clair que l’autrice a fait son choix et que son admiration pour la Diva grecque est sans faille quelle que soit la situation : même si ce n’est jamais sans quelque raison, Eve Ruggieri a trop d’admiration pour la cantatrice, l’enfant, la jeune femme, la femme, sa voix, sa tessiture remarquable, sa manière d’habiter ses personnages, … pour laisser planer un simple doute sur l’absolution totale et définitive qu’elle accorde à la star y compris dans ses outrances.

Mais quand on a eu la chance de voir, sur les murs des couloirs de la Fenice à Venise, l’admiration sans bornes dont une série impressionnante de photos atteste encore aujourd’hui, on est bien obligé de se dire (alors que la voix de Maria remplit l’espace autour de moi pendant que j’écris) que l’absolution n’est pas imméritée !…

Alors oui, la petite fille malmenée par la vie est montée au sommet, au firmament de son art ! Mais pourtant sans jamais avoir rempli ce vide d’amour qui l’a accueillie dès sa naissance et qu’elle semble bien n’avoir jamais réussi à combler réellement. Est-ce à cause, ou grâce, à cela qu’elle a su si admirablement incarner tous ces rôles dramatiques dans lesquels elle a tant de fois triomphé ?

« Callas sur scène ne chantait pas Aïda, Lucia, Norma, Tosca ou Violetta, non, elle aimait, souffrait et mourait à chaque fois avec l’une d’entre elles » (incipit chap 16)

Et c’est seule qu’elle disparaîtra alors qu’elle n’a pas encore cinquante quatre ans, minée très certainement d’être « lâchée » par cette voix qui l’a menée si haut, au Panthéon des Divas. Voix qu’elle aura aussi, certainement, trop sollicitée dans des pléthores de concerts, de voyages, accompagnée par les applaudissements de ses admirateurs jamais las de l’entendre.

Une plongée dans un destin exceptionnel.