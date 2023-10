Éveil à la musique et au corps des orphelines vénitiennes

La Pietà est une institution vénitienne qui accueille les petites orphelines : elles y trouvent un peu de réconfort sous l’autorité de la Prieure qui fait en sorte de leur donner une éducation, notamment musicale, à l’abri des murs et de la grande porte qui les protège de tout ce qui pourrait bien leur advenir au-dehors, dans les rues de la Sérénissime.

Quelques familles, fortunées bien sûr, parviennent aussi à faire admettre leurs filles pour leur faire bénéficier des cours de musique.

Sous la direction du Maître de Chœur, les enfants chantent lors des offices, bien isolées des regards des fidèles par les « grilles de fer de la tribune en marbre ». Elles chantent et les gens s’extasient d’entendre ces voix magnifiques dirigées par le jeune Antonio Vivaldi.

Francesca, subjuguée par ces voix, a décidé que sa fille entrerait à la Pietà pour y chanter elle aussi. Pour quelle ne passe pas sa vie à la boutique familiale à vendre des tissus et tenir des registres de comptes. La Prieure n’a certes pas accepté immédiatement, mais la « dot » promise par Francesca a fini par abolir toutes ses réticences… Recevoir, de la part de la famille Tagian@otte, du tissu pour plus de 800 pensionnaires n’était pas, pour l’institution, une contribution négligeable…

Alors, comme convenu avec la Prieure, trois mois après sa naissance, Ilaria a fait son entrée à la Pietà où Bianca l’a accueillie comme elle le faisait pour tous les enfants de l’institution. Pareil, mais avec un petit pincement de plus puisque Ilaria est la fille de sa cousine Francesca qu’elle avait assistée lors de son accouchement.

À six ans, trop jeune encore pour travailler sérieusement sa voix, Ilaria est tirée au sort pour apprendre le violon. Sous l’autorité de Vivaldi, certes ! Mais au quotidien avec Giulietta, une autre enfant de l’institution, qui en joue dans l’orchestre de la Pietà qu’Antonio dirige aussi.

Un premier contact magique, magnifique, respectueux de l’instrument destiné à « devenir [sa] voix », qui n’est que le début d’un très long apprentissage : la musique va remplir sa vie tellement ordonnée dans l’institution d’où elle ne sort qu’à Noël pour passer cette fête en famille, avec ses parents et ses sœurs qu’elle ne connaît pas : « Jubilation et détresse. »

Le violon sera-t-il le moyen de se rapprocher de Maria, à la voix de rêve, qui l’ignore obstinément ? ? Ou une occasion de nouer une intense amitié avec Rafaele qui vient suivre les cours et participer aux répétitions plusieurs fois par semaine puisqu’elle, elle ne séjourne pas en permanence à la Pietà ?

La Pietà existe bien à Venise et Vivaldi y a bien officié au début du XVIIIe siècle pendant de nombreuses années ! C’est donc bien dans un cadre parfaitement réaliste que Léonor de RÉCONDO situe ce roman dont la lecture est un moment de plaisir immense. Voilà bien longtemps que je n’avais pas ressenti avec autant d’intensité ce sentiment de bénéficier d’une découverte, de recevoir un cadeau aussi magnifique.

Au-delà de la trame du roman dont il n’est pas utile de vous dévoiler plus que je ne l’ai déjà fait, c’est dans une lecture éblouissante que je vous invite à entrer vous aussi et que vous risquez, comme moi, de ne pas lâcher avant d’avoir tourné la derrière page.

J’ai beaucoup aimé d’autres livres de Léonor de RÉCONDO (dont son Pietra Viva, par exemple) et j’épie toujours la sortie d’un nouveau roman avec beaucoup d’attente impatiente. Mais je trouve qu’elle a atteint là une qualité d’écriture bien plus forte encore, bien plus intense que jamais auparavant et qu’elle a définitivement réussi à conquérir mon lectorat inconditionnel. Pas un mot de trop, une grande délicatesse, une puissance évocatrice superbe, une sensibilité à fleur de page, une narration fluide, des mots pleins de musique et de silences. Je trouve cela absolument génial et si j’ai d’abord regretté de ne pas avoir quelques pages de plus à tourner, je me dis aussi que ce texte est tellement juste qu’il n’y a rien à y ajouter.

Chaque chapitre est un tableau de maître où tous les détails sont soigneusement disposés sur la toile : toutes les couleurs, toutes les lumières, toutes les ombres sont « visibles » pour le lecteur qui pénètre dans l’image et s’y déplace en observateur toléré au milieu de personnages remplis de ce « grand feu » des âmes pures, sincères et enthousiastes qui découvrent innocemment la signification du mot « passion » !

Que ce soit dans la musique, dans l’amitié, dans l’amour, c’est une explosion réjouissante de cette passion totale, sans frein, éperdue, mais délicate, profonde, sincère, absolue, comme on n’en raconte plus guère.

Léonor de RÉCONDO dépeint tout cela avec une grâce magique, une langue épurée, ciselée, choisie, pleine de passion, mais aussi de douceur, de retenue, de beauté.

Les mots semblent couler de source et sonnent, tintent comme une eau transparente et chantante, quelle que soit la situation qu’ils expriment.

Est-ce la virtuosité de l’instrumentiste qui s’exprime dans ce roman ? Est-ce son sens musical, sa sensibilité au tempo, mais aussi aux nuances de la ligne mélodique ?

Certainement tout cela, mais aussi la totale immersion de l’autrice dans ses personnages qui lui permettent d’atteindre, pour moi, au sublime.

J’espère que vous éprouverez autant de bonheur que moi à découvrir ce roman. (dont je me rends compte, en posant ce point final, combien il m’a fait devenir dithyrambique)