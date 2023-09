Le Prix Roman des étudiants 2023 de France Culture : 5 romans à découvrir

Chaque année, le Trophée Littéraire des Étudiants France Culture honore un chef-d'œuvre en français paru lors de la rentrée des livres, choisi par un panel entièrement constitué de jeunes universitaires. Vous rêvez de rejoindre ce panel ? Pour faire partie de ce groupe sélect, les universitaires sont invités à soumettre une brève analyse d'un roman de leur préférence - hors de la liste présélectionnée - en cliquant sur ce lien. N'oubliez pas : la date limite pour envoyer sa candidature est fixée au 22 octobre 2023 à minuit.

Le comité de sélection France Culture composé de Marie Richeux (productrice de l’émission Le Book Club), Arnaud Laporte (producteur de l’émission Affaires culturelles), Mathias Enard (producteur de l’émission L’Entretien littéraire), Lucile Commeaux (critique et chroniqueuse du Regard culturel dans Les Matins de France Culture) et Henri Le Blanc (coordinateur éditorial des sujets « cultures » de la chaîne) s’est réuni et a choisi les 5 romans suivants :

Adieu Tanger, de Salma El Moumni (Editions Grasset)



Le Chien des étoiles, de Dimitri Rouchon-Borie (Editions Le Tripode)



Rocky, dernier rivage, de Thomas Gunzig (Editions Au Diable Vauvert)



Le plus court chemin, Antoine Wauters (Editions Verdier)

Le Château des Rentiers, de Agnès Desarthe (Editions de l’Olivier)

