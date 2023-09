Et la justice américaine se souleva : plainte inédite contre Amazon

La plainte allègue qu'Amazon a mis en œuvre des stratégies anticoncurrentielles, empêchant les vendeurs d'offrir des tarifs plus compétitifs sur d'autres plateformes. Ces allégations font écho à une plainte similaire déposée par la Californie l'année dernière.

The winner takes it all...

La plainte accuse donc la firme d'abuser de sa position dominante pour manipuler les prix, non seulement sur sa propre plateforme, mais aussi en dehors. Cette action judiciaire est le fruit d'une enquête approfondie s'étalant sur plusieurs années, visant les activités controversées d'Amazon. Elle marque l'un des plus grands défis juridiques auxquels la firme a été confrontée depuis sa création, il y a près de trois décennies.

Selon un communiqué officiel, la FTC, sous la houlette de la démocrate Lina Khan, considère l'entreprise fondée par Jeff Bezos comme un "monopole" qui use de tactiques déloyales pour maintenir son emprise sur le marché. L'agence, qui a voté à l'unanimité pour cette action, espère qu'elle changera radicalement la manière dont l'entreprise opère.

Les rumeurs d'une telle action de la FTC circulaient depuis l'ère Trump, mais c'est cette année que la plainte a véritablement pris forme, avec le soutien de 17 procureurs généraux d'État. La Commission Fédérale du Commerce et les États associés à cette plainte soutiennent qu'Amazon enfreint les lois antitrust fédérales et étatiques. Ils sollicitent une injonction permanente visant à brider les pratiques illégales de l'entreprise et à briser son « contrôle monopolistique pour rétablir la concurrence ».

Des années tapies dans l'ombre...

Lina Khan, à la tête de la FTC, est une observatrice de longue date d'Amazon. Elle avait déjà attiré l'attention lors de ses études en droit avec un article sur l'application du droit antitrust. Sous sa direction, la FTC a connu des défis juridiques avec d'autres géants technologiques, notamment en tentant de bloquer des acquisitions majeures.

Plus tôt cette année, la FTC avait déjà accusé Amazon de pratiques trompeuses liées à ses abonnements Prime.

Cette affaire s'annonce comme un tournant majeur dans la régulation des géants du numérique. Elle met en lumière les tensions croissantes entre les régulateurs et les entreprises technologiques dominantes. Seul l'avenir nous dira comment cette bataille juridique se déroulera et quelles en seront les conséquences pour le paysage du commerce en ligne.

Pas content, pas content

David Zapolsky, Vice-président senior, Politique publique mondiale & Conseiller général, a tenté de calmer les ardeurs. « Il semble que la FTC actuelle s’écarte radicalement de cette approche, en déposant une plainte malavisée contre Amazon. Si elle aboutissait, elle contraindrait Amazon à adopter des pratiques nuisibles pour les consommateurs et les nombreuses entreprises qui vendent dans notre magasin, comme imposer des prix plus élevés, ralentir les livraisons Prime ou rendre Prime plus coûteuse et moins pratique. »

Il conteste fermement les allégations, affirmant que la plainte est « erronée, tant sur les faits que sur le droit ». Il soutient que leurs pratiques ont en réalité stimulé la concurrence et l’innovation, offrant plus de choix, de meilleurs prix et des livraisons plus rapides aux consommateurs.

C’est que l'on n'est pas peu fier de pratiquer des prix bas dans sa boutique, car la compétitivité tarifaire l’a hissé au rang de leader du e-commerce en Occident. « Lorsque nous fixons les prix des produits que nous vendons nous-mêmes, nous essayons d’égaler les prix bas des autres détaillants, en ligne ou en magasin », poursuit-il, en allusion à la clause de Nation la Plus Favorisée.

« Au cours des deux décennies qui ont suivi notre décision proconcurrentielle d’ouvrir notre magasin à d’autres entreprises et de les inviter à vendre à nos côtés, les vendeurs sont passés de 0 % à plus de 60 % des ventes sur Amazon. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0