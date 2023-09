Les dents longues

Le Petit Chaperon Rouge n'est plus si petit ! Vivant désormais avec son complice, le Loup, dans une demeure de sa grand-mère, tout bascule lorsque cette dernière, séduite par le charme du Bûcheron, décide de liquider ses biens pour s'adonner aux joies du voyage.

Face à cette situation inattendue, nos deux protagonistes se voient expulsés de leur cocon. Poussés par la nécessité, ils se lancent dans une quête effrénée pour retrouver Mère-Grand, d'autant plus qu'une menace plane sur elle.

Une BD hilarante qui revisite le conte du Petit Chaperon Rouge. On la suit elle et son ami le Loup dans un road-movie trépidant, rempli de rebondissements et d'humour décalé. Un véritable délice pour les amateurs d'humour et de contes revisités !

Par Cloé & Daniel de la Librairie Heroes de Saint-Étienne.