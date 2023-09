6 % de hausse pour le budget 2024 du Ministère de la Culture

La locataire de la rue de Valois a évoqué les projets phares de 2024 lors de sa présentation du prochain budget, parmi lesquels la Cité internationale de la langue française, ainsi que la réouverture du Grand Palais et de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le lieu culturel installé dans le château de Villers-Cotterêts ouvrira ses portes le 19 octobre prochain.

7 millions supplémentaires pour la lecture

Grâce à une augmentation de 241 M€ des crédits, le ministère entend réaliser un investissement accru dans ses « grandes priorités » : +41 M€ pour dynamiser les structures créatives, quand une enveloppe supplémentaire de 84 M€ sera allouée pour appuyer les artistes, soutenir les nouvelles générations professionnelles et financer les institutions d'enseignement supérieur. 86 M€ supplémentaires seront dédiés à la préservation du patrimoine, « la transmission de la mémoire » et le financement de grands projets.

Par ailleurs, 7 M€ ont été dégagés pour promouvoir la lecture et faciliter l'accès de la jeunesse à la culture, et +10 M€ pour consolider le pluralisme dans le secteur de la presse et de la radio. Enfin, un renforcement des ressources matérielles et technologiques du ministère a été validé, avec +10 M€ débloqués dans ce but, et +3 M€ pour le « développement de l’action et de la coopération internationales ».

Dans la continuité du budget 2023, celui de 2024 servira en outre à encourager les évolutions culturelles, notamment en matière de transition écologique : 25 M€ ont été alloués pour soutenir l'initiative Alternatives vertes 2.

Cet appel à projets, qui s'inscrit dans le Plan France 2030, « vise à accélérer la transition écologique des entreprises culturelles, afin d’en faire un secteur de référence en matière de responsabilité environnementale ». Une enveloppe de 40 M€ supplémentaires sera par ailleurs dédiée à des initiatives écologiques.

À LIRE - Culture : quelques ajustements au sein du cabinet de la ministre

La ministre a enfin mis l'accent sur la nécessité de rééquilibrer production et diffusion. Dans cette optique, 9 M€ seront investis dans un plan intitulé Mieux produire, mieux diffuser, et un fonds de 30 M€ sera réservé pour les festivals en 2024, qui ont subi l'inflation de plein fouet cette année.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)