BONNES FEUILLES - Né en 1948, Adam a passé son enfance dans le ghetto de Lod, un lieu de confinement pour les Palestiniens qui sont restés après que la ville a été prise par les forces israéliennes. À quinze ans, il s'échappe du domicile familial, cherchant à échapper aux cicatrices d'une jeunesse entravée.

Dans la pittoresque Haïfa, sa vie prend différentes formes au fur et à mesure de rencontres inattendues. Ces interactions lui permettent de naviguer entre diverses langues, souvenirs et récits.

Sans jamais clarifier les ambiguïtés autour de ses origines ou de sa foi, Adam continue d'évoluer, changeant de lieu de vie, d'affection et de destinée.

À travers les différentes incarnations de ce personnage enigmatic, tourmenté par le sentiment de perte et la sensation de déracinement, Elias Khoury explore avec perspicacité et virtuosité des thèmes centraux à son œuvre : l'identité, la mémoire, l'oubli délibéré, la trahison, et les relations entre la Shoah et la Nakba, ainsi que le lien entre la fiction et la réalité historique.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Beyrouth en 1948, Elias Khoury occupe actuellement le poste de rédacteur en chef de la Revue d'études palestiniennes (version arabe) dans sa ville natale. En plus de ses activités de critique littéraire, essayiste et chroniqueur, il est surtout connu comme auteur de nombreux romans.

Parmi eux, La Porte du soleil se distingue, ayant remporté le plus prestigieux prix littéraire palestinien et étant traduit dans plusieurs langues, y compris l'anglais et l'hébreu.

L'Étoile de la mer est son roman le plus récent.