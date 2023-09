La Grande-Bretagne, une “terre noire” ? Un livre jeunesse crée la polémique

L’ouvrage, publié par Bloomsbury le 31 août dernier, est présenté dans son texte introductif comme une « histoire révélatrice de la Grande-Bretagne » qui se concentre sur « une partie de notre passé qui a été largement laissée de côté dans les livres d’histoire : la brillante épopée des Noirs d’Angleterre, d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande ».

Une prise de conscience

On peut encore y lire : « Saviez-vous que les premiers Britanniques étaient noirs ? Ou que certains des soldats romains qui ont envahi et dirigé la Grande-Bretagne était également noirs ? Rejoignez ce voyage fascinant à travers les âges pour rencontrer ces premiers Britanniques, ainsi que les Tudors noirs, les géorgiens et les victoriens. »

Le livre destiné aux enfants âgés de sept ans et plus affirme en outre que « chaque Britannique est issu d’un migrant » - Celtes, Romains, Britanniques, Anglo-Saxons, Vikings, Africains et Normands -, que « les tout premiers Britanniques étaient noirs », et que le territoire est « depuis bien moins longtemps un territoire majoritairement blanc qu’un pays majoritairement noir ». Enfin, que la Grande-Bretagne était « une terre noire plus de 7000 ans avant l’arrivée des Blancs, et que c’est à cette époque que le monument britannique le plus célèbre a été construit, Stonehenge ».

Des affirmations qui ont fait grincer des dents outre-Manche —, surtout du côté de la droite britannique, comme l’auteure « libertarienne », Wanjiru Njoya, qui explique sur X : « Ils continuent avec leurs mensonges. Cela dépasse le domaine de la blague, à présent. » Et d’ajouter, dans une réponse à un commentaire : « Ils sont ridicules et enseignent des contre-vérités aux enfants. »

Un autre exemple avec un internaute, qui se présente comme « journaliste citoyen indépendant — Nationaliste — Non vacciné — Le Christ est Roi — Actuellement banni du Parlement jusqu’au 23 juillet 2024 #WhiteLivesMatter », est formel : « En fin de compte, ils essaient d’effacer et de réécrire notre histoire ! »

D'autres ont pris sa défense comme l'auteur Jeffrey Boakye, qui a déclaré : « C'est génial de la part de la merveilleuse Atinuke. Vraiment plein d'histoires et d'informations utiles que, personnellement, je n'ai pas entendues à l'école. Une prise de conscience. »

Une base historique

Alors qu’en est-il des faits historiques ? L’auteure jeunesse Atinuke s’appuie sur la découverte du « Cheddar Man ». Ce nom a été donné aux ossements d’un homme préhistorique mis au jour en 1903 dans la grotte de Gough, située dans les gorges de Cheddar, dans le Somerset en Angleterre. Ces restes sont datés d’environ 9000 ans, ce qui en fait l’un des plus anciens Homo sapiens complets trouvés au Royaume-Uni.

Et en effet, les analyses génétiques de Cheddar Man ont révélé des informations sur son apparence et son origine : contrairement aux idées reçues sur les peuples anciens de la région, il aurait eu une peau foncée, des cheveux noirs bouclés et des yeux bleus. Ces découvertes ont remodelé la compréhension des premiers habitants de la Grande-Bretagne, et de leur adaptation génétique au cours du temps. Une reconstruction faciale du Cheddar Man a par ailleurs été réalisée en 2018.

Cependant, la généticienne Susan Walsh de l’Université d’Indiana-Purdue d’Indianapolis, qui a contribué à la reconstruction de ce visage millénaire, a déclaré auprès du Daily Mail que s’il était « probable » qu’il ait la peau foncée, les tests ADN n’étaient pas suffisamment avancés pour en être sûrs.

De nouvelles recherches publiées en 2019 suggèrent en outre que les agriculteurs néolithiques qui ont construit Stonehenge avaient la peau pâle, les yeux bruns et les cheveux noirs ou brun foncé, et descendaient de populations originaires d’Anatolie, dans ce qui est aujourd’hui la Turquie.

Née au Nigeria, Atinuke y a vécu jusqu'à ses 10 ans avant de partir étudier en Angleterre. Après avoir caressé des rêves d'aventures, elle s’est finalement accomplie en tant qu’auteure et conteuse. Tous ses livres pour enfants s’inspirent de ses origines africaines. Elle réside aujourd'hui au Pays de Galles.

Crédits photo : Éditions les Éléphants