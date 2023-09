Marcher vers l'horizon : Dans les pas de géant de Doug Peacock

Cet ouvrage de Doug Peacock, avec une belle traduction de Camille Fort-Cantoni, est une sorte de remerciement à la marche, à tous ceux qui lui ont fait découvrir des lieux uniques un peu partout, aux États Unis, mais pas seulement. Un recueil de textes-souvenirs entrecoupé par un épisode assez inquiétant d’un trek dans l’Himalaya, sur des chemins à plus de 5000 mètres d’altitude, alors que la santé de l’auteur est défaillante et qu’il voit poindre le bout du chemin.

Mais marcher encore.

Ces souvenirs qu’il distille chapitre après chapitre sont autant d’occasions de découvrir l’homme qui marche, l’homme debout, l’homme qui fait, au cours de ces randonnées solitaires parfois exposées (risquées même quand il traverse un terrain de manœuvres militaire où les tirs se font à balles réelles!!!), des digressions nombreuses sur sa vie.

Doug Peacock est revenu de l’enfer du Vietnam qui conduira les médecins militaires à le juger inapte à 100 % à une réintégration dans un cycle de vie normal. Il y est parti volontairement mais a eu immédiatement des ennuis avec la hiérarchie militaire (no comment!) qu’il ne supportait pas plus qu’elle ne le supportait. Et a vécu des épisodes terribles qui ont conduit au retour au pays de toute une génération de jeunes américains brisés. Des images poursuivent toujours cet homme en colère des années plus tard.

Une colère qui sera à l’origine du personnage mythique du « Gang de la Clé à Molette » puisque Edward Abbey s’inspirera de son parcours pour créer George Hayduke, le chantre de l’éco-terrorisme actif qui sera à l’origine de nombreux mouvements écologistes radicaux, comme Earth First. Et accessoirement le personnage phare d’un roman (avec un « Retour ») ahurissant, jubilatoire et extraordinairement délirant !

Et si Doug Peacock a eu avec Ed Abbey une relation d’amitié indéfectible, celle-ci n’a pas été exempte d’orages du fait que le premier a découvert, après coup, avoir servi de modèle au second sans en avoir été averti...

De quelques années son aîné, Abbey n’est pas étranger à cette sorte d’exorcisme de ses démons par la marche : ne pas se préoccuper des interdictions de toutes natures qui auraient pu s’opposer au plaisir de tracer son chemin tout droit, de découvrir une faune et une flore incroyable, de foncer tête baissée dans des espaces désertiques, de se trouver nez-à-nez avec les vestiges archéologiques extraordinaires qu’ont laissé partout les ancêtres de ceux qu’on nomme aujourd’hui les « Premières Nations ».

L’occasion, pour le lecteur éberlué que j’ai été, d’entendre parler, pour la première fois, de ces merveilles archéologiques qui fleurissent dans des zones réservées et interdites où l’armée fait exploser bombes et munitions lors de ses « exercices » après en avoir expulsé tous les habitants !

C’est Abbey qui a parlé de ses incursions dans l’Himalaya à Peacock. Lui, des années après, ira marcher sur ses traces.

Comme dans des canyons perdus de déserts américains. Ces déserts où, selon la volonté d’Abbey, Peacock a organisé l’enterrement totalement illégal de son ami quand celui-ci a finalement été rattrapé par la Grande Faucheuse. Mais il avait été clair : « je voudrais que mon corps aide à la croissance d’un cactus ou d’une rose des falaises ou d’une touffe de sauge,.. » !

Fidèle à sa promesse, Doug Peacock, et quelques très rares proches, a enterré Abbey en un lieu inconnu au mépris de tous les obstacles que l’administration américaine aurait pu soulever.

Un endroit d’où il « repérai[t] une douzaine de sentiers possibles menant vers des destinations inconnues, comme il se doit pour un aventurier ».

Marcher encore. Revivre. Ressasser. Mais marcher sans fin. En dépit de ce sentiment permanent de mettre en péril son univers familial difficilement construit.

Marcher. Préférer la proximité des grizzlys à celle de tous ces importuns qui ne savent pas reconnaître ces habitants du monde, tout ce vivant qui l’entoure, les plantes, les animaux, que lui connaît par cœur.

Les grizzlys, qui ont fait l’objet d’un ouvrage spécifique (« Mes années Grizzly »), il les connaît, les craint, les admire, les côtoie, les observe encore et encore. Il dort dans leur pays, marche sur leurs traces, s’émerveille devant les jeux d’une mère avec son petit, se méfie de la proximité d’un vieux mâle énorme. Le Grizzly est un animal puissant, dangereux. Comment fait-il, lui, petit humain aux mains nues, pour pénétrer leur territoire de manière si bonhomme, si tranquille bien que maîtrisée par une connaissance et une expérience phénoménale.

Marcher. Peser la vie. En admirer toutes les beautés sans en craindre l’aboutissement. Comme son ami, son mentor, son frère en écologie appliquée, Edward Abbey. Vouloir, comme lui, être enterré au milieu des fleurs, des herbes, des arbres qu’il tutoie, qu’il admire, avec lesquels il partage la conscience de faire partie du vivant.

Un homme étonnant. Un roc. Qui a survécu à une morsure de crotale. Qui a survécu au Vietnam. Qui a maîtrisé sa folie en marchant.

Et ces tranches de vie qu’il nous raconte sont une histoire fabuleuse !