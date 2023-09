Un voyage entre Pétaouchnok et Tataouine

Bien que « Pétaouchnok » soit un terme fictif, ses homologues dans diverses langues évoquent parfois de véritables lieux, même si ceux qui les utilisent ne s’en rendent généralement pas compte. Que ce soit Bab-el-Oued, Tataouine et bien d’autres, tous représentent une zone indéterminée entre le réel et l’imaginaire. Ce livre les rassemble, dans quatre-vingts chapitres illustrés qui mettent en lumière leurs origines, leurs connotations et leurs histoires, à l’intersection de disciplines telles que l’anthropologie, l’histoire, la géographie et la littérature.

Employés pour désigner un endroit lointain ou un coin perdu, ces « Pétaouchnoks » du globe reflètent en réalité des facettes à la fois tragiques et humoristiques de l’expérience humaine. Qu’ils soient dans la jungle africaine, les steppes sibériennes ou la pampa argentine, ils évoquent les dynamiques de pouvoir entre le centre et la périphérie des empires, tout en révélant les préjugés des soi-disant civilisés envers les personnes jugées inférieures. Ils symbolisent également des lieux d’exclusion, tels que les prisons, les goulags ou les asiles.

Néanmoins, à l’instar des villages d’aliénés qui mettent en évidence la folie urbaine et des festivités populaires qui renversent les stéréotypes, ils peuvent aussi représenter des havres de liberté ou, à tout le moins, d’évasion. Ils incarnent avant tout la métaphore de l’expérience humaine et le point de départ pour de Nouveaux Mondes. À une époque où notre planète et nos imaginations semblent saturées, ces « Pétaouchnoks » constituent nos derniers refuges. Ils nous rappellent non pas de chercher ailleurs, comme Mars, mais de redécouvrir et valoriser la Terre elle-même.

L’anthropologue Ricardo Ciavolella nous propose donc, à travers cet atlas à la fois tangible et conceptuel, une perspective renouvelée : le fin fond du monde ne doit pas être perçu comme une destination, mais plutôt comme un nouveau commencement, offrant une vision différente de notre monde et de son passé.

Les éditions La Découverte nous offrent les premières pages en avant première :

Riccardo Ciavolella est anthropologue et écrivain. Chercheur au CNRS, il occupe également la position de directeur au Laboratoire d’Anthropologie Politique de l’EHESS à Paris. Parmi ses œuvres notables, on compte Introduction à l’anthropologie du politique, coécrit avec E. Wittersheim en 2016, et de nombreux essais et monographies. Ses travaux mettent en lumière ses domaines d'étude, notamment les liens entre l’anthropologie et la pensée gramscienne, et entre l’anthropologie et le vécu politique, comme illustré dans L’Ethnologue et le Peuple publié en 2020.