Buichi Terasawa, auteur du manga culte Cobra, est mort

Buichi Terasawa, né le 30 mars 1955 à Asahikawa, au Japon, est surtout connu pour avoir créé Cobra, l'un des mangas les plus emblématiques des années 80.

Anti-héros sublime

Le space opera a été prépublié pour la première fois dans le magazine Weekly Shōnen Jump de Shueisha en 1978, et ce jusqu'en 1984. L'histoire suit les aventures de Cobra, anti-héros charismatique et aventurier de l'espace équipé de son bras psychogun.

Toujours accompagné de son androïde femme fatale, Lady Armaroid, il parcourt la galaxie, luttant contre les membres de la Guilde des Pirates de l'Espace tout en essayant de protéger les femmes qu'il rencontre, notamment les mystérieuses sœurs Royal... Mêlant action, humour, érotisme et moments dramatiques, l'oeuvre est rapidement devenue culte.

L'anime tiré du manga est diffusé en France à partir de 1985, quand la version originale paraît dans l'hexagone à partir de 1998 chez Dynamic Vision. Les éditions Isan Manga rééditent le space opera dans sa collection Isan Manga Classiques, avec un 16e tome paru en juin dernier. En plus du manga et de la série animée, plusieurs films et OAV ont été réalisés autour de l'oeuvre de science-fiction.

Buichi Terasawa se distingue par un style visuel distinctif, fusionnant techniques traditionnelles et numériques, et pour son utilisation précoce de l'infographie dans la création de mangas. En plus de Cobra, il a travaillé sur d'autres oeuvres, comme Takeru, réalisée en images de synthèse et prépublié à partir de 1993, ou Midnight Eye Goku, paru au Japon entre 1987 et 1989, avant d'être traduit en français par les éditions Taifu Comics.

