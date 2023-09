Lancement de la deuxième édition du Prix Goncourt des détenus  

Après une première édition en 2022, cette année voit le Prix Goncourt des détenus accueillir davantage de participants et l'introduction de nouveaux projets dans les prisons. Cette démarche permet aux détenus d'explorer les 16 ouvrages choisis par l’Académie Goncourt et de désigner leur favori.

La lecture contre la récidive

Encouragés par les retours positifs de la première édition, plus d'établissements se sont ralliés à cette initiative. Ainsi, ce sont près de 600 détenus répartis dans 40 prisons qui se joignent à cette aventure.

Le 6 septembre 2023, une matinée inaugurale se tiendra au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Des acteurs clés du projet, dont des membres de l’Académie Goncourt, du CNL, de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) et Sarah Jollien-Fardel, première lauréate du prix, prendront part à une discussion enrichissante avec les détenus engagés dans ce programme.

Organisé par le Centre national du Livre et l’administration pénitentiaire, avec le soutien de l’Académie Goncourt, ce prix ambitionne de stimuler l'intérêt pour la lecture et de renforcer l'esprit critique. Il offre aussi un espace d'expression publique et encourage un dialogue basé sur le respect mutuel.

Des séances avec les auteurs en compétition et des ateliers de discussion permettront une réflexion collective sur les œuvres. Après plusieurs phases de sélection, le gagnant sera annoncé le 14 décembre 2023 au Centre national du Livre.

Pour assurer la réussite de cette initiative, une cohorte de professionnels, dont des enseignants, coordonnateurs culturels, personnels de surveillance, et d’autres acteurs du monde littéraire, s'investissent activement.

Ce prix s'inscrit dans la vision établie en 1986 par les ministères de la Justice et de la Culture pour renforcer la culture en milieu carcéral, facilitant ainsi la réinsertion et réduisant les risques de récidive. La lecture joue un rôle crucial dans l'acquisition de compétences essentielles pour une réintégration réussie dans la société.

Les 16 Romans Sélectionnés :

· Mokhtar AMOUDI, Les conditions idéales, Gallimard

· Jean-Baptiste ANDREA, Veiller sur elle, L'Iconoclaste

· Dominique BARBÉRIS, Une façon d'aimer, Gallimard

· Vincent DELECROIX, Naufrage, Gallimard

· Cécile DESPRAIRIES, La propagandiste, Seuil

· Émilie FRÈCHE, Les amants du Lutetia, Albin Michel

· Dorothée JANIN, La révolte des filles perdues, Stock

· Gaspard KOENIG, Humus, L’Observatoire

· Kevin LAMBERT, Que notre joie demeure, Le Nouvel Attila

· Akira MIZUBAYASHI, Suite inoubliable, Gallimard

· Laure MURAT, Proust, roman familial, Robert Laffont

· Léonor de RÉCONDO, Le grand feu, Grasset

· Éric REINHARDT, Sarah, Susanne et l'écrivain, Gallimard

· Antoine SÉNANQUE, Croix de cendre, Grasset

· Neige SINNO, Triste tigre, P.O.L

· Jean-Philippe TOUSSAINT, L'échiquier, Éditions de Minuit



Le Calendrier



Première étape : lecture et rencontres entre auteurs et détenus.

Durant plus d’un mois, les détenus de 40 établissements pénitentiaires vont lire et étudier l’ensemble des ouvrages de cette sélection 2023. Pour nourrir leur réflexion, ils auront l’opportunité d’échanger et de débattre avec les auteurs en lice lors de rencontres organisées entre le 16 octobre et le 17 novembre.

Ces rencontres pourront se dérouler à distance ou sur place.



Deuxième étape : les délibérations régionales et nationales

Les lectures et les échanges littéraires, qui se dérouleront du mois de septembre au mois de novembre, donneront la possibilité aux détenus de choisir leurs finalistes, lors de délibérations interrégionales qui auront lieu du 27 novembre au 5 décembre 2023.



Dernière étape : l’annonce du lauréat

Les délibérations nationales auront lieu le jeudi 14 décembre 2023, au Centre National du Livre à Paris. Elles seront suivies de la proclamation du lauréat.

Les 40 établissements pénitentiaires par direction interrégionale :

· Bordeaux – Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

· Bordeaux – Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

· Bordeaux – Maison d’arrêt de Bayonne

· Bordeaux – Maison d’arrêt de Limoges

· Dijon – Centre de détention de Châteaudun

· Dijon – Centre pénitentiaire d’Orléans-Saran

· Dijon – Maison centrale de Saint-Maur

· Dijon – Maison d’arrêt d’Auxerre

· Dijon – Maison d’arrêt de Dijon

· DSP OM – Centre de détention du Port

· DSP OM – Centre pénitentiaire de Nouméa

· DSP OM – Centre pénitentiaire de Saint-Denis

· Lille – Centre pénitentiaire de Laon

· Lille – Centre pénitentiaire de Liancourt

· Lille – Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil

· Lille – Maison d’arrêt de Valenciennes

· Lyon – Centre pénitentiaire de Grenoble-Varces

· Lyon – Centre pénitentiaire de Riom

· Lyon – Maison d’arrêt de Bonneville

· Lyon – Centre pénitentiaire de Moulins Yzeure

· Marseille – Centre pénitentiaire d’Avignon-le-pontet

· Marseille –Centre pénitentiaire de Marseille

· Paris – Centre pénitentiaire de Saint-Denis

· Paris – Centre pénitentiaire de Fresnes

· Paris – Centre pénitentiaire de Paris-La-Santé

· Paris – Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis

· Paris – maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis

· Paris – Maison d’arrêt du Val d’Oise

· Rennes – Centre de détention du Val-de-Reuil

· Rennes – Centre pénitentiaire des femmes de Rennes

· Rennes – Maison d’arrêt de Brest

· Rennes – Maison d’arrêt de Rouen

· Strasbourg – Centre de détention de Toul

· Strasbourg – Maison d‘arrêt de Nancy-Maxéville

· Strasbourg – Maison d‘arrêt de Strasbourg

· Strasbourg – Maison d’arrêt d’Epinal

· Toulouse – Centre de détention du Muret

· Toulouse – Centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone

· Toulouse – Maison d’arrêt de Nîmes

· Toulouse – Maison d’arrêt de Tarbes

Crédits photo : Goncourt des détenus