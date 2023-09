Tintin et la Castafiore : retour du rossignol milanais restauré

Ah, les années 60 ! Une période où Hergé se sentait sur un petit nuage, à la fois épanoui dans sa vie personnelle et maître incontesté de son art. Et qu'est-ce qu'il nous offre à ce moment de grâce ? Les Bijoux de la Castafiore ! Un tour de force qui prend les codes traditionnels de l'aventure et les mélange avec une dose généreuse d'humour et de comédie. Au cœur de ce remue-ménage se trouve Bianca Castafiore, cette diva dont les vocalises sont aussi impressionnantes que son sens de l'humour.

Mais voilà une anecdote intéressante. Les planches originales de cette œuvre avaient été soigneusement rangées, presque oubliées, dans un coin de ses archives pendant six décennies. Un peu comme ces vieux trésors qu'on redécouvre avec surprise lors d'un grand ménage de printemps. Suite à une restauration minutieuse, ces perles dessinées brillent de nouveau, et le récit des "Bijoux" nous est présenté dans un format plus grand, comme pour donner à Bianca l'espace qu'elle mérite.

La Castafiore, cette diva exubérante des "Aventures de Tintin", cache en réalité une histoire étonnante. Elle semble avoir été inspirée par une figure bien réelle du monde musical : Florence Foster Jenkins. Cette "soprano" du XIXe siècle, avec sa confiance inébranlable, était persuadée de posséder une voix en or. Mais en réalité, ses interprétations des classiques de Mozart ou Strauss étaient pour le moins... originales.

À LIRE - BD : “On ne peut distinguer la créativité des conditions d'exercice”, Benoît Peeters

Au lieu de notes mélodieuses, son chant faisait davantage penser à une mélodie en montagnes russes. Étonnamment, cette particularité a fait d'elle une star. Les spectateurs affluaient, non pour être émus par sa voix, mais pour être divertis par ses performances et ses choix vestimentaires plutôt audacieux. Beaucoup croient que cette personnalité hors du commun a piqué la curiosité d'Hergé et l'a poussé à créer le personnage coloré de la Castafiore.

Une aventure éditoriale qui se prolonge

L'album, 21e de la série Tintin, fit son apparition dans Le journal Tintin de juillet 1961 à septembre 1962, avec une parution de planche hébdomadaire. Quand il sortit sous forme de livre en 1963, quelques petits changements étaient au rendez-vous. Hergé avait joué avec certains décors pour mettre en valeur l'action principale et a retouché les couleurs. Selon l'AFP, en 2021, cet album avait déjà été vendu à quelque 10 millions d'exemplaires dans différentes langues.

Et en parlant de rééditions, en octobre 2022, Casterman avait aussi revisité Les Cigares du pharaon. Cette version a donné un coup de jeune aux planches noir et blanc originales de 1932-1934 en les colorisant. Pourtant, beaucoup sont plus familiers avec la version colorée de 1955.

Une adaptation, réalisée par Patrice Leconte, devrait voir le jour, à un moment ou un autre : les discussions ont débuté voilà plus de trois ans maintenant.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0