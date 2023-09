Le programme des Journées du patrimoine 2023 au Collège de France

Sur le site Marcelin Berthelot, la salle d’assemblée du Collège de France, où se tiennent les délibérations de ses professeurs, sera notamment ouverte à la visite lors de ces journées. Le public pourra y découvrir mobilier et tableaux et y rencontrer certains professeurs.

Le circuit de visite permettra également de découvrir le patrimoine historique du Collège de France, les fouilles archéologiques qui y ont été menées et ses différents espaces. Les ouvrages des éditions du Collège de France, dont certains seront dédicacés lors de séances de signature par leur auteur, ainsi que différents objets-souvenirs, seront en vente à la boutique éphémère ouverte à cette occasion.

Sur le site Cardinal Lemoine, situé à quelques minutes du site Marcelin-Berthelot, le public pourra accéder au rez-de-jardin de l’Institut des Civilisations du Collège de France, rouvert après sept années de travaux.

L'Institut des Civilisations regroupe l’ensemble des chaires, des laboratoires et des onze bibliothèques de recherche du Collège de France traitant des grandes civilisations du passé, mais également des sociétés sans écriture.

Des mini-conférences données par les professeurs de l'institut des civilisations seront proposées, sur inscription préalable.

Un jeu de piste organisé pour le jeune public à partir de 7 ans, ralliant les deux sites, lui permettra de découvrir le Collège de France à la faveur d'une série d'énigmes.

Programme et conditions d'accès :

Deux sites du Collège de France sont ouverts les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, de 10h à 18h :

Site Marcelin Berthelot, site principal de l’établissement (11 pl. Marcelin Berthelot – 75005 Paris), où se trouvent notamment les amphithéâtres destinés à l’accueil du public et la salle d'assemblée du Collège de France : en accès libre, autour d’un parcours de visite complet.

Rencontres avec des professeurs du Collège de France en salle d'assemblée.

Séance de dédicaces (salle Jacques Glowinski) :

Samedi 16 septembre :

10h30-11h30 : Didier Fassin

11h30-12h30 : Vinciane Pirenne

13h-14h : Nalini Anantharaman

14h30-15h30 : Dario Mantovani

15h00-16h00 : Thomas Römer

15h30-16h30 : Jean-Luc Fournet

Dimanche 17 septembre :

16h00 : Jean-François Joanny

Départ du jeu de pistes.

Site Cardinal Lemoine (52, rue du Cardinal-Lemoine – 75005 Paris) qui accueille l’Institut des Civilisations du Collège de France : en accès libre, dans la limite des capacités restreintes d’accueil du public. Ce dernier est vivement encouragé à s'inscrire à l'une des mini- conférences proposées afin de garantir son accès au site.

Programme des mini-conférences (30') :

Samedi 16 septembre :

10h30 : Athéna n'est pas une chouette, par Vinciane Pirenne

11h30 : Confucius et Lao-tseu au Collège de France, par Anne Cheng

12h30 : Une opération patrimoniale en Ouzbékistan : la restauration de la « Peinture des Ambassadeurs » à Samarkand, par Frantz Grenet

13h30 : Les Napoléon et l'Islam, par Henry Laurens

14h30 : Champollion et Letronne : de l'Égypte pharaonique à l'Égypte gréco-romaine, par Jean-Luc Fournet

15h30 : La diffusion du bouddhisme et l'Institut des civilisations, par Jean-Noël Robert

16h30 : 533 après J.C., la naissance du Digeste de Justinien et l'invention du droit moderne, par Dario Mantovani

17h30 : La Bible est-elle monothéiste ? par Thomas Römer

Dimanche 17 septembre :

14h00 : À quoi bon étudier les migrations au Collège de France ? par François Héran

15h00 : Le Petit Prince et les langues de l'Institut des civilisations, par Jean-Noël Robert

16h00 : Dernières nouvelles du sanctuaire d'Amarynthos (Grèce) : la découverte des temples archaïques d'Artémis Amarysia dans l'île d'Eubée, par Denis Knoepfler

Le programme détaillé est à découvrir ci-dessous :

Crédits photo : LPLT (CC BY-SA 3.0)