Embrouillamini autour d'une nouvelle biographie de Céline Dion

Le 5 février dernier, celle qui signe Dis-moi Céline, paru chez City éditions, racontait à La Dépêche : « Depuis, tous les jours, je “vis” avec elle. Il y a beaucoup de communication entre nous. J’ai reçu énormément d’informations de sa part. »

En réaction, la maison qui publie le texte a reçu une lettre de mise en demeure de la part de l’avocat de Céline Dion, révèle le magazine belge Soir Mag.

Le syndrome de la personne raide

Les reproches ? « Avoir laissé sous-entendre qu’elle avait recueilli des propos "personnels" de la star pour l’écriture de son livre. » En réaction, la biographe a formellement démenti « s’être targuée d’une quelconque collaboration » avec Céline Dion.

Le Soir Mag toujours nous apprend que l’ouvrage de Laurence Catinot-Crost sur la diva ne mentionne à aucun moment un dialogue direct avec la chanteuse, et ne lui attribue aucune déclaration obtenue en première main. Il dépeint le parcours de la star internationale, ainsi que les défis médicaux qu’elle a affrontés depuis la pause de sa carrière.

Céline Dion a en effet dû repousser, puis finalement annuler les représentations de son Courage World Tour. La biographe évoque son Syndrome de la personne raide. Une maladie pour laquelle, actuellement, aucun traitement n’est disponible, explique le neurologue au Massachusetts General hospital, Julien Cavanagh.

Le syndrome de la personne raide est un trouble neurologique rare caractérisé par une rigidité musculaire et des spasmes musculaires douloureux. La cause exacte reste inconnue, mais il est souvent associé à des auto-anticorps qui attaquent les enzymes du cerveau. Cette affection touche principalement les muscles du tronc et des jambes. Des protocoles visent à soulager les symptômes, à l’aide de médicaments et de physiothérapie.

De l'Eurovision à Las Vegas

Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne au Québec, est issue d’une famille de musiciens. Elle débute sa carrière dans son pays natal à l’adolescence, et connaît rapidement le succès grâce à une voix peu commune. Dans les années 1980, elle conquiert le marché international, notamment après avoir remporté l’Eurovision en 1988 pour la Suisse.

À LIRE - Université : Taylor Swift à la place "d’autres hommes blancs morts"

Avec une série de hits planétaires tels que My Heart Will Go On, bande originale du film Titanic, Céline s’impose comme l’une des artistes les plus reconnues à l'échelle mondiale. Ses prestations en direct, notamment ses résidences à Las Vegas, sont acclamées pour leur qualité et leur puissance émotionnelle.

Crédits photo : celebrityabc (CC BY-SA 2.0)