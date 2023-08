Dune : Spice Wars arrive sur PC pour la rentrée

Fort de son succès, la saga en cinq tomes de Frank Herbert a récemment fait l’objet d’une nouvelle réédition en France chez Robert Laffont. Les oeuvres ont été traduites par Michel Demuth et Guy Abadia : Dune (2020), Le Messie de Dune (2021), Les Enfants de Dune (2020), L’Empereur-Dieu de Dune (2024), Les Hérétiques de Dune (2020) et La Maison des mères (2023).

Dune : Spice Wars est le 6e jeu vidéo qui s’inspire de l’univers de Dune. Le premier est sorti en 1992, et a été développé par Cryo Interactive. Le nouvel opus, sorti de manière anticipée le 26 avril dernier, sera officiellement lancé en septembre prochain.

Sur la planète désertique Arrakis, les joueurs(es) dirigent leur faction (Corrino, Atréides, Harkonnen, Vernius, Richèse, Ecaz, Hagal et Moritani), afin de dominer le plus de territoire et les échanges d’épices, plus grandes sources de richesse. Grâce à des ornithoptères, ils/elles sillonnerons les cieux, en quête de villages à conquérir, piller, ou assimiler, selon les affinités propres à chaque Maison. Un danger latent les attend : les vers de sables, qui feront irruption dans les dunes pour avaler les troupes et les récolteurs de chaque peuple. - Résumé du jeu

Les futurs joueurs bénéficieront des dernières mises à jours : mode multijoueur pour les habitants d'Arrakis, la Maison Corrino, des unités volantes, de nouveaux bâtiments, des scénarios de conquêtes, ainsi que des améliorations de l'IA.

Nicolas Cannasse, fondateur et PDG des développeurs Shiro, a déclaré que l'objectif « était de créer un jeu 4X (Explore, Expand, Exploit et Exterminate) facile à comprendre mais difficile à maîtriser, riche en contenu, qui s'adresse à la fois aux nouveaux venus et aux passionnés du genre, alimenté par des mises à jour régulières et par les commentaires et le soutien de notre communauté grandissante ».

Dune : Spice Wars sortira ainsi avant Dune : deuxième Partie, dont la sortie en salle a été repoussée de septembre 2023 à 2024 en raison des grèves des acteurs à Hollywood. Le réalisateur du film, Denis Villeneuve, sera à nouveau le co-auteur du scénario avec Jon Spaihts, mais sans Eric Roth pour ce volet.

Crédits photo : Shiro Games