Internet Archive, solution pour éditeurs et traducteurs esseulés ?

Le 6 septembre prochain, lendemain de l'anniversaire du mythique chanteur de Queen, Farrokh Bulsara dit Freddie Mercury, Sotheby's organise à Londres une vente aux enchères autour de l'artiste disparu en 1991. 59 lots principaux, parmi lesquels 6 manuscrits de certains des plus grands tubes du groupe : Killer Queen, Somebody to love, We are the Champions, Don't stop me now, ou Bohemian Rhapsody, estimé pour ce dernier entre 925.000 et 1,4 million €...