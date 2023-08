Quand le langage devient une arme : rejoignez la Résistance

Big Brother, créature répressive armée plus de caméras qu’il n’y a d’yeux dans une soupe, a inventé un monde lisse au point d’aboutir à une population écervelée, sans plus de conscience propre. Amorcé en 2021 dans le cadre d’un financement participatif, Dictopia propose, ni plus ni moins, que de « rejoindre la résistance ». Comprendre : s’emparer des mots pour leur redonner un sens — loin, très loin de la novlangue de 1984.

Or, à toute époque ses symboles et signes de ralliement, face à l’oppression. Ici, le masque de Guy Fawkes, popularisé avec V pour Vendetta – tant dans le comics d'Alan Moore qu'avec le film de James McTeigue, puis chez les Anonymous – donnera le tempo.

Jouer à Dictopia implique deux choses : du vocabulaire et de la malice. Huit cartes sont fournies à chaque joueur, qui les retourneront : deux lettres par cartes, façon domino. Ensuite ? Simple : composer un mot. On marquera autant de points que de lettres utiliser.

Sauf qu'il faut aussi compter le nombre d’yeux associés aux lettres utilisées : si le résultat est celui de la carte servant de référence, on marque des points en plus. Simple ? Diaboliquement. Mais pour jouer, point de sablier ou de compteur, on écoute une musique, spécifiquement conçue par Théo : 1’30 et basta.

Laissez-vous bercer…

Stressant ? Probablement à raison, car une fois le premier tour passé, la difficulté se corse : on prend une carte Enveloppe de la Résistance, qui introduit une petite contrainte de plus dans la composition des mots. Soit un terme en langue étrangère, soit un mot féminin, ou encore l’interdiction de se servir de certaines lettres, etc.

Bien entendu, les joueuses et joueurs choisiront de se plier, ou non, à ces épreuves. S’ils les acceptent et les remportent, ils obtiendront des points en plus. Sinon… eh bien l’apprenti Résistant perdra ses chances de triompher de la manipulation du langage par des forces supérieures. Le jeu se déroule en 5 manches : la première, sans contrainte, les trois suivantes avec une enveloppe et la 5e, avec deux impératifs proposés…

Et pour qui souhaite plonger dans une explication concrète des règles de jeu, avant de devenir l'un des agents de la résistance linguistique, voici de quoi :

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0