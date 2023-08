Gaston : Le Retour de Lagaffe le 22 novembre 2023

« Faites gaffe, il revient ! Trente ans plus tard, c’est le grand retour de Gaston, gaffeur impénitent, sympathique antihéros créé par le génial André Franquin, sous la plume de Delaf. » Voici la présentation par Dupuis de ce nouveau tome aussi attendu par les lecteurs de bande dessinée que difficile à faire accoucher.

La justice a tranché

Le 28 mars 2022, la fille d’André Franquin et détentrice du droit moral, Isabelle Franquin, décide d’ester en justice, après l’annonce par les éditions Dupuis du retour du héros. Cette plainte répondait à la volonté affirmée de son père, décédé en 1997, que son personnage fétiche ne lui survive pas, confiait-elle à ActuaLitté.

Une longue bataille judiciaire qui s’acheva en mai dernier : l’arbitrage prononcé à Bruxelles validait la publication future d’un Gaston renouvelé, « mais pas sans limites et à condition de solliciter l’approbation préalable d’Isabelle Franquin selon les formes prévues dans un contrat conclu entre parties en 2016 ».

En détail, l’autorisation donnée par l’arbitre à Dupuis et Dargaud-Lombard de réaliser de nouveaux albums de Gaston Lagaffe se fonde sur un contrat conclu en 1992 par la SA Franquin qui permet « toute nouvelle utilisation » de Gaston et son environnement. L'arbitre Me Jean-Ferdinand Puyraimond a estimé « qu’André Franquin n’a pas été univoque dans ses déclarations quant au fait que Gaston ne puisse lui survivre sous le crayon d’un autre dessinateur après sa mort, de sorte que l’écrit (le contrat de 1992) doit prévaloir ».

Une décision limitée à plusieurs niveaux : Isabelle Franquin dispose, selon ses avocats, du droit « d’émettre des objections quant à ce choix pour des motifs éthiques ou artistiques. Idem quant au contenu de ces nouvelles BD. » En outre, une convention conclue avec Isabelle Franquin en 2016 contraint le groupe éditorial à respecter un « processus d’approbation ».

Le dessinateur Delaf se réjouissait alors de la fin de cette procédure, et se déclarait « impatient de partager le fruit de mon travail avec le public. J’espère qu’en refermant l’album, les lecteurs ressentiront tout l’amour et le respect que j’ai pour Gaston et son inégalable créateur André Franquin. »

Ce dernier a adopté une approche spécifique pour s'approprier le personnage : il a minutieusement catalogué chacune de ses postures, traits distinctifs et éléments de son univers. Puis, il a placé le personnage dans des contextes contemporains. Son style graphique émule avec une précision remarquable celui de Franquin.

Planche du Retour de Lagaffe, de Delaf. Dupuis.

L’antihéros parfait

Gaston Lagaffe est l’une des figures emblématiques de la bande dessinée belge, créée par André Franquin en 1957 pour le magazine Spirou. D’apparence désordonnée, avec ses cheveux ébouriffés, ses baskets et son pull vert, il est célèbre pour sa propension à semer le chaos là où il passe, malgré lui... Travailleur invétéré au sein de la rédaction du journal Spirou, il se distingue par son art du bricolage approximatif, ses inventions farfelues qui finissent souvent en catastrophes, et son inébranlable talent pour la procrastination...

En dehors de ses gaffes légendaires, Gaston est une figure attachante et sensible, amoureux de la nature et des animaux. Ses engagements écologiques, son refus du conformisme et son détachement vis-à-vis du travail font de lui un personnage en avance sur son temps. Entre sa mouette rieuse, son chat et sa vieille voiture, la Fiat 509, Gaston est un symbole de l’antihéros parfait, celui qui, sans rien faire, parvient toujours à marquer les esprits et à provoquer des rires.

Depuis sa création, Gaston Lagaffe, ce sont quelques milliers de gaffes en tout genre dans 19 albums (et deux recueils introduisant des inédits), ainsi que trois jeux vidéo, et une série animée par le studio Normaal. C’est aussi une triste tentative d’une suite avec un Gastoon, mettant en scène le neveu de Gaston Lagaffe.

Sans oublier un film réalisé par Pierre-François Martin-Laval sorti en 2018, qu’Isabelle Franquin avait fortement critiqué à l’époque de la sortie — évoquant un « désastre ». La première adaptation pour le cinéma, elle, s’était effectuée du vivant de l’auteur. Et n’avait pas attiré autant de foudres.

Qu'en sera-t-il pour ce nouveau tome tant attendu ? Sa publication prochaine est en tout cas la preuve d'une validation de la fille du maître.

Couverture du Retour de Lagaffe, de Delaf. Dupuis.

