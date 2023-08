Entre La Colère et l’Envie, la douceur et l’amour

Mais comment expliquer ce manque de volonté ? Pourquoi se couper du reste du monde, d’une vie normale ? Pourquoi ne pas même s’essayer à la parole ? Ce mutisme têtu est-il préférable à une relation avec ses propres parents ? Des parents qui sont désemparés, perdus, incapables de déterminer comment se comporter avec ce petit être. Alors qu’elle est le résultat de leur union, rien n’est aussi idyllique que prévu. Les années de lutte ont mené à la décision de ne plus compter sur le corps médical, qui n’apporte pas le soutien espéré. Mais aussi de ne pas la scolariser, puisqu’il semble évident qu’elle ne trouvera pas sa place dans un groupe d’enfants.

Cette enfant, dite difficile, mène inévitablement à un sacrifice de la part des parents. Après tout, Isor n’a jamais appris à parler — « Jamais un mot, aussi petit soit-il, qui ait du sens, ou qui nous soit adressé » —, ou à manger proprement, ou à dessiner. Plutôt rapidement, les parents de la jeune fille finissent par adopter un mode de vie autour d’elle, de ses rires, de ses colères, de ses silences. Une vie en huis clos, à la marge d’une vie normale. Malgré la difficulté du quotidien, des moments d’amour et de tendresse parviennent à exister : « Moi, ta mère, je le sais : quand tes yeux transpercent, quand ton regard nous file entre les doigts, c’est que tu comprends des choses que nous ne comprendrons jamais. »

Et puis, un jour, tout est chamboulé. Entre Lucien, voisin septuagénaire de la famille, qui accepte de tenir compagnie à Isor alors que des travaux ont lieu dans leur appartement. Ce qui ne devait être qu’un après-midi se transforme en une routine pour les deux membres de ce duo atypique. « Le lendemain du dégât des eaux, tu es revenue me voir. Et le surlendemain aussi. Et le jour d’après. Et tous les jours qui ont suivi. »

Or, le vrai chamboulement n’a lieu que des années plus tard, alors que Lucien subit un grave accident, qui lui vaut un séjour à l’hôpital. Alors que les secours s’occupent de son ami, Isor disparaît. D’abord sans aucune explication — si bien que sa mère et son père ressentent une foultitude d’émotions contradictoires et parfois violentes —, elle finit par dévoiler la mission qui la pousse à traverser la France pour se rendre jusqu’en Sicile. Là-bas attend le passé de Lucien — douloureux, enfoui, avec un arrière-goût de non résolu.

Ce premier roman est un très bon roman. Plus que ça, même. C’est un roman bouleversant. Alice Renard nous offre ici un récit plein de tendresse et d’honnêteté. Au-delà des attentes, au-delà des règles, existe cet espace dans lequel Isor peut exister comme bon lui semble — avec ses mots, ses émotions, ses gestes. Isor ne se plie pas à l’image établie d’une jeune fille de son âge. Dès le début, elle refuse de suivre ce chemin tout tracé pour elle et décide d’exister autrement. Librement.

L’autrice s’impose comme une réelle artiste. Coupé en trois « actes », La Colère et l’Envie démontre une maîtrise narrative et stylistique qui touche en plein cœur. Parmi les personnes qui s’expriment dans ce texte, la mère et le père inaugurent le bal, en présentant Isor et son enfance à travers leurs yeux de parents. Après eux ? Lucien et sa tendre affection pour cette enfant un peu sauvageonne, qui ne respecte pas l’étiquette et s’impose dans la vie de ce monsieur. Elle plante ses petits pieds dans son salon et devient rapidement essentielle au bien-être de son seul ami.

Et Isor ? Isor n’aura la possibilité de nous offrir des mots qu’à travers des lettres. Des lettres difficiles à décrire sans risquer de tomber dans une analyse — car elles le méritent, soyons clairs. Simplement dit, ces lettres sont lumineuses et terriblement intelligentes. Ces lettres parviennent à faire s’écrouler toutes les pseudo certitudes qui peuvent apparaître à la lecture, pour finalement nous dévoiler un morceau d’Isor. Un morceau surprenant, vif, élégant et doux comme du coton.

« Isor peut être très différente d’un jour à l’autre, mais elle reste toujours elle-même, sincère, incapable de tricher. Elle ne peut pas se contenir à une seule personne, à une seule apparence. Elle est plusieurs, elle est trop vaste. C’est sa manière à elle de saisir le monde du mieux qu’elle peut. »

La Colère et l'envie d'Alice Renard vient d'ailleurs de recevoir le Prix Méduse 2023.