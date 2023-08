L'une des voix les plus originales de la littérature, Pierre Alferi, s'est tue

Si P.O.L font part de leur « très grande tristesse » face au poids de devoir annoncer cette nouvelle, aucune date ni cause de la mort ne sont révélées.

L’ancien élève de l’école de la rue d’Ulm réalisa une thèse sur le philosophe et théologien franciscain du XIVe siècle Guillaume d’Ockham. De ce travail, il tira Guillaume d’Ockham le singulier, édité chez Minuit en 1989.

Poésie hors-limites

Au début des années 1990, il commence à publier des textes qui interrogent les rapports entre le langage, l’image et le son. Ses écrits, souvent innovants, jouent avec les conventions littéraires et s’inspirent parfois de la poésie concrète et de la poésie sonore.

Il s’est en effet rapidement éloigné de la pure philosophie pour l'art de Villon : il édita 12 recueils, dont le premier, Les Allures naturelles, paraît en 1991 dans la structure créée par Paul Otchakovsky-Laurens. On peut encore citer La Voie des airs ou Divers chaos, aussi parus chez P.O.L en 2004 et 2020, ou La sirène de Satan chez Hourra en 2019.

Son dernier recueil, Paroles sans raison, traductions et commentaires depuis Paul Klee, a également été édité chez Hourra en 2022.

Également romancier et essayiste, Pierre Alferi publie tous ses romans chez P.O.L, dont un premier en 1994 Fmn, ou par la suite Kiwi en 2012 ou Hors sol en 2018.

Ravissement : envol, en 2063, des lauréats d’un concours en ligne. N. Ami : Navire Amiral en panne sur l’orbite géostationnaire. Lâcher : lâcher, en 2065, de satellites et de nacelles. Corolle : couronne de 360 nacelles habitées (par les Corollaires) suspendues à 13 km d’altitude. Calice : couronne de 130 satellites habités (par les Caliciens) tournant à 30 000 km d’altitude. Chibani : né·e sur terre. Auturane : né·e au ciel. Sojalent : aliment universel à base de soja et d’insectes broyés. Jacuzzine : baignoire pour l’imprégnation du sojalent. TRAIN : TRaitement Algorithmique de l’INformation. MER : Mise En Relation électronique. VIS : Vie Suspendue. OuïeFine : connexion radio à la MER. L’OffiCiel : bulletin permanent. Internasses : deux navettes desservant l’ensemble de la Corolle. Hélimilice : milice héliportée. Glacelles : nasses dédiées à la conservation des corps malades. Nasserres : nasses dédiées à la culture et à l’élevage. Ruchelle : partie de nasserre dédiée à l’élevage de coléoptères comestibles. Archelle : ménagerie aérienne. Épistémonopause : réorientation de toute la recherche vers la Synthèse. Synthèse : production imminente d’un nouveau carburant. Massiste : Masturbation ASSISTéE d’images animées en 3D. Clinasse : hôpital de campagne. Rétinal : écran rétinien.

– Passage tiré de Hors sol, édité chez P.O.L.

Du côté des essais, il publia Chercher une phrase chez Christian Bourgois en 1991, Des enfants et des monstres, et Brefs, tous deux, chez P.O.L en 2004 et 2016.

Par ailleurs, il fonde en 1989 la revue Détail avec l'écrivaine, photographe et éditrice Suzanne Doppelt, qui connaîtra cinq numéros, et en 1993 avec Olivier Cadiot la Revue de littérature générale, qui s’arrête au bout de deux numéros. Il a écrit les textes de plusieurs des titres de l’album Paramour de Jeanne Balibar, sorti en 2003, et traduit des Livres de la Bible pour une édition de 2001 par Bayard.

En plus de ses activités d’écrivain et de traducteur, Alferi s’est également aventuré dans le cinéma, réalisant des films expérimentaux qui prolongent ses explorations littéraires.

En 2018, il signe une tribune avec 80 personnalités, contre la saison France-Israël, dénonçant une opération où la Culture sert de « vitrine » à l'État d'Israël et à sa politique chaque jour plus dure envers les Palestiniens. Parmi eux : Alain Damasio, Annie Ernaux, Tardi, Nathalie Quintane ou encore le regretté Jean-Luc Godard.

Contactées par ActuaLitté, les éditions P.O.L n’ont pas donné suite.

Crédits photo : Anne-Lise Broyer/P.O.L.