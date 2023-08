CBD : des livres pour y voir plus clair

Le CBD, abréviation de cannabidiol, est un composé naturel extrait de la plante de cannabis. Contrairement au THC (tétrahydrocannabinol), un autre composé du cannabis, le CBD n'entraîne pas d'effets psychotropes ou d'euphorie chez les consommateurs. Au lieu de cela, le CBD est largement étudié pour ses potentiels bienfaits thérapeutiques et médicinaux. Les différents produits à base de CBD, comme une huile de CBD ou les gélules, interagissent avec le système endocannabinoïde du corps humain, qui joue un rôle crucial dans la régulation de divers processus physiologiques tels que la douleur, l'inflammation, le sommeil, l'humeur et plus encore.

Le CBD est donc de plus en plus souvent utilisé dans des produits tels que les huiles, les gélules, les crèmes et les produits comestibles, dans le but potentiel de soulager certaines affections telles que l'anxiété, la douleur chronique, l'épilepsie et même pour améliorer le bien-être général. Bien que la recherche soit encore en cours pour comprendre pleinement ses effets et son utilisation optimale, le CBD suscite un intérêt croissant en tant qu'option naturelle pour soutenir la santé et le bien-être.

Pour comprendre comment fonctionne le CBD sur l’organisme, il est nécessaire d’en passer par la lecture de quelques ouvrages de référence en la matière. Si l’on parle du cannabis depuis déjà de nombreuses décennies, notamment pour ses vertus médicales, mais aussi peut-être créatives, il n’en va pas de même pour le CBD, dont l’attrait est bien plus récent. On est donc au cœur d’un sujet qui continue de susciter beaucoup de questions.

Cannabis médical, Edition complète : Du chanvre indien aux cannabinoides de synthèse (Mamaéditions, 358 pages, 24 €, 2020)

Voici une œuvre érudite et incontournable rédigée par Michka Seeliger-Chatelain. Cette édition exhaustive plonge profondément dans l'histoire et la science du cannabis, explorant son utilisation médicale depuis les temps anciens jusqu'à l'évolution moderne des recherches sur les cannabinoïdes. L'auteure examine de près les propriétés thérapeutiques du cannabis et de ses composés, tout en mettant l'accent sur les avancées significatives dans le domaine du cannabis médical. De l'histoire culturelle à l'analyse scientifique, ce livre offre une perspective holistique sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales, tout en soulignant les développements récents, y compris les cannabinoïdes de synthèse, et en abordant les implications sociales et réglementaires.

Michka Seeliger-Chatelain, une pionnière dans la promotion des bienfaits médicaux du cannabis, offre un éclairage détaillé et équilibré sur un sujet souvent entouré de controverses. Cet ouvrage sert de ressource essentielle pour les chercheurs, les professionnels de la santé et toute personne intéressée par l'exploration approfondie de l'utilisation médicale du cannabis et des cannabinoïdes.

CBD - Un cannabinoïde au vaste potentiel thérapeutique (2019, 96 pages, 11.50 €)

Ce livre est une œuvre majeure rédigée par Franjo Grotenhermen, un expert renommé dans le domaine de la médecine du cannabis. Dans cet ouvrage, Grotenhermen explore en profondeur les propriétés médicales du cannabidiol (CBD), un composé du cannabis qui suscite un intérêt croissant pour ses possibles bienfaits thérapeutiques. L'auteur plonge dans les recherches scientifiques actuelles pour présenter les mécanismes d'action du CBD, son interaction avec le système endocannabinoïde du corps humain et ses applications potentielles dans le traitement de diverses affections, de la douleur chronique à l'anxiété.

À travers une approche rigoureuse basée sur des preuves scientifiques, Franjo Grotenhermen offre une perspective éclairée sur le CBD en tant que composé prometteur dans le domaine de la médecine naturelle. Le livre examine également les considérations juridiques et les défis réglementaires liés à l'utilisation du CBD à des fins médicales. Destiné aux professionnels de la santé, aux chercheurs et aux personnes intéressées par les avancées médicales du cannabis, CBD - Un cannabinoïde au vaste potentiel thérapeutique offre une compréhension approfondie des implications du CBD pour la santé et le bien-être.

Le guide ultime du CBD (124 pages, 2022, 18.50 €)

Ce petit guide est une ressource complète et informative rédigée par Noémie XUEREF GARCIA. Dans cet ouvrage, l'auteure aborde de manière approfondie le cannabidiol (CBD), un composé dérivé du cannabis, en offrant une perspective éclairée sur son utilisation, ses bienfaits potentiels et sa place dans la santé et le bien-être. Noémie XUEREF GARCIA examine les fondements scientifiques du CBD, expliquant comment il interagit avec le système endocannabinoïde du corps humain pour influencer divers processus physiologiques tels que la douleur, l'anxiété, le sommeil et bien plus encore.

Le livre offre un équilibre entre informations factuelles et conseils pratiques, guidant les lecteurs à travers les différentes formes de produits CBD, les dosages recommandés et les précautions à prendre. En effet, différents textes encadrent aujourd'hui la consommation en France, et ce de manière très précise et explicite.

L'auteure explore également les applications du CBD dans le domaine médical et son rôle potentiel dans la gestion de diverses affections. "Le guide ultime du CBD" se présente comme une ressource inestimable pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension du CBD et à explorer comment ce composé naturel peut contribuer à améliorer leur qualité de vie.