Décès de l'écrivaine engagée et féministe Michela Murgia

Bien que la métaphore guerrière soit souvent utilisée dans ces situations, Michela Murgia n’a jamais parlé de « lutte » pour évoquer son rapport à la maladie : « Je ne me reconnais pas dans le registre de la guerre », avait-elle déclaré dans une interview.

“Un autre modèle de relation”

En effet, l’attention portée aux mots, thème central pour tout écrivain, a pris une importance sociale et politique décisive dans l’expérience de Michela Murgia. Elle a milité pour le langage inclusif, l’égalité des sexes et les droits civiques.

L’écrivaine n’a pas eu d’enfants biologiques, mais quatre « fils d’âme », et a défini sa famille comme une famille queer, basée sur des liens d’amour et d’affinité. À l’occasion de son mariage, elle avait d’ailleurs souhaité laisser en héritage ce concept : « Notre expérience personnelle est aujourd’hui plus politique que jamais et si je pouvais léguer un héritage symbolique, ce serait celui-ci : un autre modèle de relation. »

Comme le souligne également l’écrivaine italienne Dacia Maraini, Michela Murgia a introduit « un nouveau type de famille basé non pas sur le sang, mais sur l’affinité ».

Le chef-d’œuvre Accabadora

Le roman qui l’a rendue célèbre en Italie et à l’étranger, et qui possède une valeur tant littéraire qu’ethno-anthropologique, est Accabadora (Points, 2012, trad. Nathalie Bauer). Le livre dépeint une Sardaigne inconnue du grand public, archaïque et matriarcale, et aborde, entre autres, les thèmes de l’euthanasie et de l’adoption.

Deux autres ouvrages de l’écrivaine ont été traduits en français par Nathalie Bauer et publiés au Seuil : La Guerre des saints (2013) et Leçons pour un jeune fauve (2017).

Le dernier livre, déjà un succès

Son état de santé s’était rapidement détérioré : en juin, l’écrivaine avait annoncé son retrait des rencontres publiques et, à la mi-juillet, elle s’était mariée avec Lorenzo Terenzi. Néanmoins, elle a également réussi à publier un dernier ouvrage l’année de sa mort : Tre ciotole, qui a rapidement connu le succès.

L’engagement politique et civique

Née à Cabras en 1972, elle a longtemps été professeure de religion et a été l’une des premières à dénoncer la discrimination du travail féminin précaire. Michela Murgia ne s’est pas seulement consacrée à la littérature ; ses essais sont nombreux et abordent des sujets très actuels. La dernière polémique en date : un débat avec le maire de Vintimille sur l’accès aux sanitaires pour les migrants.

On la retrouve sur cette photo avec Margaret Atwood, portant le dessin qui illustrait son livre Morgana sous-titré Histoires de filles que ta mère n'apprécierait pas. Le livre fut un premier pas vers une libération de la parole, doublé par un podcast abordant le thème de la maternité à travers les histoires de dix Morganes qui ont rompu avec les stéréotypes rassurants et les liens biologiques.

Une écrivaine “pour tous”

La défense des droits et libertés, en particulier ceux des minorités, ainsi que son engagement féministe et antifasciste, ont marqué sa pensée et ses actions. Dans God Save the Queer, la queerness est envisagée comme un « seuil » et une ouverture.

Des écrivains italiens tels que Roberto Saviano, Michela Marzano et d’autres ont rendu hommage à Michela Murgia. Les institutions italiennes se sont également exprimées. Les funérailles publiques auront lieu à Rome le 12 août.

Il reste encore bien des ouvrages de cette femme d'exception à découvrir, à l'instar de celui-ci, non traduit en français, mais dont le titre se devine aisément et dont la couverture espagnole est tout à fait délicieuse....