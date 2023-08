Le film Tetris accusé de plagier un livre paru en 2016

Basé sur des faits réels, le film Tetris revient sur la création et la commercialisation de ce jeu cultissime, qui participa à la popularité des consoles portables, notamment le Game Boy, au début des années 1990.

Conçu par l'ingénieur soviétique Alekseï Pajitnov, ce puzzle à base de pièces géométriques tape dans l'œil de Henk Rogers, un développeur et producteur de jeux vidéo. Celui-ci en achète les droits de distribution, et l'aventure peut commencer...

Corriger une injustice

Plusieurs années avant le film Tetris, cette genèse avait été contée par l'auteur et journaliste Dan Ackerman, spécialiste des jeux vidéo, dans son livre The Tetris Effect, paru en 2016 chez PublicAffairs, maison du groupe Hachette Book.

Au moment de la publication, il avait même envoyé un exemplaire à The Tetris Company, société cofondée par Alekseï Pajitnov et Henk Rogers pour gérer les droits du jeu vidéo... Et qui a consciencieusement validé tous les éléments du long-métrage diffusé par Apple TV+.

Ackerman avait derrière la tête d'éventuels projets d'adaptation de son propre livre, et avait alors tenté de convaincre The Tetris Company d'entrer en partenariat, afin d'autoriser l'exploitation de la marque. Peine perdue : il avait à l'époque encaissé une fin de non-recevoir, sous la forme d'un recommandé lui intimant d'abandonner de tels projets.

Quelques mois après la première diffusion du film Tetris, Ackerman porte désormais plainte contre le scénariste, Noah Pink, mais aussi Apple et les sociétés de production AI Film et Marv Studios, sans oublier la Tetris Company, en visant sa PDG, Maya Rogers. Selon son avocat Kevin Landau, qui s'exprime auprès de Reuters, la plainte cherche à « corriger une injustice, et à rétablir le respect et le crédit dus à une œuvre ».

Quels emprunts ?

Les deux œuvres étant basées sur des faits réels, prouver les éventuels cas de plagiat ne sera pas des plus évidents. Dan Ackerman et sa défense peuvent faire valoir que la Tetris Company a bien eu accès à son livre, par l'envoi d'un exemplaire, mais il faudra encore établir que son travail a bien servi lors de la conception du long-métrage...

Dans sa plainte, l'auteur affirme que le scénario de Tetris « a littéralement emprunté de nombreux passages spécifiques et des événements décrits dans le livre ». Il accuse ainsi de « violation du copyright », mais aussi de « concurrence déloyale » et d'« interférences commerciales ».

Les dommages et intérêts réclamés s'élèvent à 6 % du budget de production du film, soit 4,8 millions $ (sur 80 millions).

La plainte complète est accessible à cette adresse.

Photographie : le film Tetris, diffusé par Apple TV+