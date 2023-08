À 99 ans, une survivante de l'Holocauste retrouve un précieux livre

Trois enquêtes récemment publiées offrent des perspectives intéressantes sur l’édition italienne, en ce qui concerne le public — et plus particulièrement les jeunes lecteurs —, le développement de l'impression à la demande et le rapport entre titres imprimés et exemplaires vendus. Elles donnent des indicateurs sur les principaux changements de la production éditoriale et des pratiques culturelles des lecteurs, jusqu’au constat inquiétant que 30 % des livres publiés ne se vendent qu’à un seul ou même aucun exemplaire…