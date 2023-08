Dans le Montana, la loi anti-drag temporairement suspendue par la justice

Le 3 novembre 2020, Annabelle Chauvet et Juliette Debrix ouvrent la librairie féministe et engagée, Un livre et une tasse de thé. Quelques deux ans et demi plus tard, l’établissement menace de ne pas voir la rentrée littéraire et de fermer ses portes à la fin de l’été. Pour éviter cela, une campagne de financement participatif a été mise en place le 5 juin.