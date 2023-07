Un rare livre annoté par Virginia Woolf éclaire son processus créatif

Virginia Woolf écrit La Traversée des apparences (The Voyage Out) juste avant le début de la Première Guerre mondiale en 1914. Il est publié l'année suivante à Londres pour la première fois, et marque la naissance de sa carrière littéraire. En France, il faut attendre 1948 pour qu’il soit publié en français par Le cahier Gris, dans une traduction de Ludmila Savitzky.

L'ouvrage en question est un exemplaire personnel de l'auteure, dans lequel elle a fait apparaitre des annotations destinées à son éditeur. Elle préparait en effet la première édition américaine de son roman, publiée par George H. Doran en 1920.

Deux exemplaires sont connus pour avoir recueilli ces notes. L’un d’eux a été acquis dans les années 1970 par l’Université de Sydney, auprès d’un libraire spécialisé dans les livres rares. En raison d'une erreur humaine de classement, l'ouvrage est perdu jusqu'à être retrouvé en 2021 par un responsable des services de métadonnées de la bibliothèque Fisher, Simon Cooper.

Des fautes d'orthographe aux réécritures

À l’intérieur du livre, on peut observer des ajustements manuscrits et dactylographiés effectués par Virginia Woolf elle-même, à l'aide d'un crayon bleu et un crayon brun (probablement d’un éditeur). De plus, des extraits rédigés à la machine à écrire ont parfois été collés sur le texte imprimé.

De la bibliothèque de l'Université de Sydney. The Voyage out. p. 269. (Domaine public)

Ces modifications varient en nature : certaines sont des ajustements grammaticaux mineurs, tandis que d’autres sont plus substantielles, impliquant la suppression de paragraphes et de phrases entières. Notamment au chapitre 25, où des pages complètes ont été rayées après des révisions manuscrites, qui n’ont toutefois pas été conservées.

Simon Cooper explique ainsi que « les notes dactylographiées collées ont finalement été retenues dans l'édition imprimée américaine, mais pas les notes manuscrites. Une théorie veut qu'il s'agisse de l'exemplaire annoté personnel de Virginia, un second exemplaire annoté ayant été envoyé à l'éditeur américain pour publication. »

Le processus créatif de Virginia Woolf

Simon Cooper souligne que « les notes sont ce qui rend [l']exemplaire unique, et les révisions sont fascinantes du point de vue du processus créatif de Virginia Woolf à l'époque ».

En effet, certains éléments autobiographiques ont été enlevés, comme le précise Mark Byron, professeur de littérature moderne de l’Université de Sydney, auprès de The Conversation. Par ailleurs, Woolf aurait limité son évocation des pensées et sentiments des personnages, creusant l'écart « entre le narrateur et les pensées intimes de ses personnages, installant plutôt un espace d'ambiguïté, où les mots et les gestes doivent être interprétés par les lecteurs plutôt qu'analysés en pleine lumière par une narration omnisciente ».

La Traversée des apparences met « en lumière le développement de la technique de Woolf et son évolution vers le style indirect libre qui l'a rendu célèbre dans des romans ultérieurs, tels que Mrs Dalloway, Vers le phare et Les Vagues. »

Un voyage formateur

Lors de l’écriture de cette œuvre, Virginia Woolf est déjà une personnalité éminente au sein du cercle littéraire Bloomsbury Group, qui réunit des écrivains, des artistes et des intellectuels, tout en étant une fervente militante des droits des femmes. Par ailleurs, dès ce premier ouvrage, elle porte un vif intérêt à l'étude de la psychologie humaine.

Ainsi, le récit narre les péripéties de Rachel Vinrace, une jeune femme de vingt-quatre ans, embarquant pour un voyage en bateau en direction de l'Amérique du Sud, en compagnie de sa tante et de son mari. Ces derniers espèrent que ce périple lui ouvrira de nouvelles perspectives et la sortira de la monotonie de la vie en Angleterre.

Durant cette expédition, Rachel fait la rencontre de personnages issus de milieux sociaux et culturels variés, lui offrant ainsi une large palette de visions sur la vie. Parmi eux, Terence Hewet, un jeune écrivain et intellectuel, avec lequel elle développe une relation amoureuse.

Au fil du voyage, Rachel traverse des moments de réflexion profonde et d'introspection, tandis que les autres passagers du navire font face à leurs problèmes personnels. Le roman explore des thèmes tels que la quête de sens, la recherche de soi, la complexité des relations humaines et les conflits intérieurs.

