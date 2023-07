Spoliations antisémites : la sortie des oeuvres du domaine public facilitée

« C’est la première loi depuis la Libération qui reconnaît ces spoliations », prend soin de souligner la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak sur Twitter pour accompagner la promulgation de la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 « relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 ».

Concrétisant un engagement pris par la Première ministre Elizabeth Borne en juillet 2022, le projet de loi a traversé sans encombre le processus parlementaire. Assez simple, il modifie le code du patrimoine afin de donner à l'État et aux collectivités un moyen plus rapide de procéder à la sortie de biens culturels du domaine public, pour les restituer, et ouvre aussi la voie à d'autres types de réparations, notamment financières.

Lever l'inaliénabilité

Les persécutions antisémites perpétrées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale ont vu de nombreuses familles et individus juifs subir des spoliations de leurs biens, et notamment d'œuvres en leur possession. Dérobées par l'organisation nazie et ses collaborateurs, elles sont passées de mains en mains après le conflit et la chute du IIIe Reich, retrouvant rarement leurs propriétaires légitimes.

Malgré des recherches et quelques restitutions dans l'immédiat après-guerre, certains de ces biens culturels volés ont fini par rejoindre des collections publiques, parfois à l'insu des responsables de ces dernières.

Comme le rappelait le gouvernement, 5 millions de livres auraient été dérobés en France à des propriétaires juifs au cours de la période. Près de la moitié, soit 2,4 millions ont été retrouvés et « entre 554.000 et 700.000 [...] livres ou périodiques imprimés restitués ou attribués à des personnes ou des institutions spoliées ».

Au moins 15.000 de ces ouvrages furent donnés à « des bibliothèques publiques, tandis que des dizaines de milliers d'autres furent vendus, et parfois achetés par des bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale, bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales) ».

Au sein des collections des établissements, ces livres rares et anciens relèvent du domaine public de la personne publique, ce qui leur confère un caractère inaliénable, ce qui empêche don, vente, échange ou destruction. Une procédure de déclassement peut être mise en œuvre, mais uniquement si le bien a perdu « son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ».

L'objet du projet de loi de la ministre était de faciliter la sortie du domaine public, sans pour autant porter atteinte à la protection du patrimoine.

« Pour faciliter ces restitutions à venir, il est donc nécessaire qu'un dispositif administratif soit mis en place, avec l'encadrement et les garanties indispensables, pour que le propriétaire public puisse décider la sortie du domaine public d'œuvres s'étant révélées spoliées, quel que soit le lieu de spoliation, pendant la période nazie, entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, sans avoir à passer, pour chaque restitution, par le Parlement. Les restitutions seront ainsi facilitées et pourront être réalisées dans des délais plus rapides. » – Étude d'impact du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, ministère de la Culture

Une commission consultative indépendante, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS), consultée pour avis, informera et validera la procédure. Ses modalités d'intervention et l'étendue de ses compétences seront précisées par un décret en Conseil d'État.

Des moyens et un rapport attendus

La loi n° 2023-650 précise aussi que d'autres modalités de réparation peuvent être négociées par la personne publique et les propriétaires légitimes des biens culturels dérobés, notamment une compensation financière. « Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l'État », indique le texte.

Il y a quelques semaines, la commission mixte paritaire chargée d'examiner le projet de loi, l'avait largement salué, émettant quelques réserves sur les possibilités financières des institutions ou collectivités territoriales pour « débourser une seconde fois la valeur du bien sans aide de l’État » — point que la loi promulguée règle donc.

L'autre inquiétude portait sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de la loi, notamment l'intervention de la CIVS, suspendue au décret en Conseil d'État. Et sur les moyens de cette dernière et de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS), pour lesquels la commission mixte paritaire recommandait une augmentation des effectifs.

Notons enfin que la loi inscrit au calendrier la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement tous les deux ans, qui rendra compte à la fois des biens restitués ou ayant fait l'objet d'une réparation, mais aussi de la contribution de l'État à la recherche et à l'identification de ces œuvres volées.

Photographie : illustration, Rémi Mathis, CC BY-SA 2.0