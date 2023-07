Lisez ce roman pour faire ch*er Darmanin

Nicolas Ancion, auteur, traducteur et régulièrement chroniqueur de bandes dessinées chez ActuaLitté (voir ses articles), a lancé sur Twitter une proposition répondant avec la politesse du désespoir qui s'impose, devant la navrante initiative de Gérald Darmanin.

Et notre ami originaire d’outre-Quiévrain d’interroger, tout rhétoriquement : « Peut-il y a voir de plus belle reconnaissance que d’être perçu comme dangereux et subversif par un ministère de l’intérieur qui copie les positions rétrogrades occupées par tous les fachos d’Europe (travail, famille, patrie, pudibonderie) ? »

Réponse : « Non, évidemment. »

L’auteur conclut, avec dans le propos un camouflet cinglant : « On peut rêver que des ados tombent dessus et se le refilent sous le manteau. Interdire un livre, c’est comme souffler sur des braises pour les éteindre : il n’y a que les abrutis qui croient encore que ça marche.... »

Rappelons également qu’en réaction, le hashtag #wheniwas15 fut lancé par le romancier et prix Goncourt 2018 Nicolas Mathieu (pour Leurs enfants après eux…), pour inviter tout un chacun à raconter des épisodes de sa propre adolescence, quel que soit le réseau social employé.

