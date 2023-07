Censure : le ministère de l'Intérieur enfonce le clou

Place Beauvau, on persiste et signe : « L’ouvrage Bien trop petit présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique, le ministère était par conséquent fondé à faire usage des pouvoirs de police administrative spéciale qu’il tire de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de vente aux mineurs. »

Et de rappeler que sa violation est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3750 euros, par arrêté du 17 juillet 2023 publié au Journal officiel....

Vintage Darmanin

Le ministère régalien rappelle le processus qui a amené à cette interdiction : « Cette décision, qui, en application de la loi, peut intervenir dans l’année qui suit la parution d’un ouvrage destiné à la jeunesse, trouve son origine dans un signalement adressé au ministre de l’Intérieur et des outre-mer par la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse en date du 30 janvier 2023 au sujet de l’ouvrage précité. »

Et de préciser : « Cette commission administrative à caractère consultatif est placée auprès du ministre de la Justice. Présidée par un membre du Conseil d’État et dotée d’une composition pluridisciplinaire, avec une part importante de représentants des professions de l’édition, elle est chargée par la loi de vérifier que les publications écrites destinées à la jeunesse ne comportent aucun contenu présentant un danger pour celle-ci. »

On apprend à cette occasion la composition de cette commission née dans l’après-guerre, sans donner les noms. 16 membres avec voix délibérative : un membre du Conseil d’État, président de la commission, quatre fonctionnaires représentant les ministres de la Culture, de l’Éducation nationale, de la Justice et de l’Intérieur, deux représentants des personnels de l’enseignement (un pour le public, un pour le privé), deux représentants des éditeurs jeunesse, deux représentants des éditeurs généralistes, deux représentants des auteurs et dessinateurs, un représentant des organisations de jeunesse, un représentant de l’Union nationale des associations familiales, et un magistrat honoraire ayant siégé dans les tribunaux pour enfants.

Dès le 23 mars dernier, par courrier, il a été indiqué à l’éditeur Thierry Magnier, selon le ministère de l’Intérieur, qu’il risquait une interdiction de vente aux mineurs, prévue par l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949, dans le cadre d’une procédure contradictoire. On rappellera que les griefs de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence concernent, « en particulier », les pages 61 à 62, 85 à 86, 90 à 94, 105 à 108, et 158 à 160 de l’ouvrage de Manu Causse.

Le ministère de l’Intérieur et des outre-mer « a constaté que de nombreux passages de Bien trop petit correspondaient en effet à la qualification décrite par la commission ».

Pas suffisant

Place Beauvau évoque « la supposée “portée pédagogique” de l’ouvrage qu’a fait valoir l’éditeur dans ses observations écrites transmises le 26 avril (le roman se voudrait une “trajectoire vers un apaisement et une meilleure de connaissance de soi, vers une éducation à la sexualité”) n’est pas apparue fondée, compte tenu du nombre et du caractère particulièrement gratuit, cru et détaillé des scènes de sexe explicites ».

Et d’ajouter : « Le simple avertissement aux mineurs de moins de 15 ans n’est pas non plus apparu suffisant, ce d’autant plus qu’il était lui-même rédigé dans des termes délibérément ambigus (“Avertissement : certaines scènes explicites peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Ou pas.”). »

Enfin, la commission a considéré que l’oeuvre était émaillé de « scènes de sexe très explicites, complaisantes et dénuées de tout contexte sentimental », et jugé que le scénario retenu consistant à mettre ces scènes sous la plume d’un adolescent de 16 ans « présentait un caractère artificiel (…) servant de prétexte à l’auteur pour écrire un récit pornographique destiné à la jeunesse ».

En cela, « l’ouvrage contrevient aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, selon lesquelles ces dernières “ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique (…)" », conclut le ministère régalien.

Un retour en arrière

L’auteur d’une Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, Jean-Yves Mollier, « comme la plupart des commentateurs de la vie littéraire », est très surpris de l’utilisation de cette loi du 16 juillet 1949 : « Une mesure du lendemain du la Seconde Guerre mondiale, consensuelle, dans l’esprit de protéger les enfants d’une propagande fasciste, raciste. »

Des intentions nobles sur le papier, puis le temps des dérives... L’historien cite le cas de Barbarella, bande dessinée pour adulte qui aura eu maille à partir avec la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence... Sous emballage plastique, proposé à un prix prohibitif : insuffisant pour la commission de l’époque qui craignait que les plus jeunes puissent se retrouver en présence de cet album malfaisant...

L'instance consultative connaît une perte d’influence dans les années 70, jusqu’à ne plus se réunir après 1982 et l’arrivée de Jack Lang à la tête de la culture.

Jean-Yves Mollier voit dans cette affaire une confirmation de la thèse qu’il déploie dans son essai de septembre 2022 : « Il existe des cycles. Des époques de libéralisme, suivies de temps plus répressifs. Nous sortons d’un cycle très libéral, et on entre dans un cycle de plus en plus répressif. C’est un retour en arrière. »

Si c’est flou, il y a un loup

Et de soulever « l’ambiguïté de la censure en soi, son caractère flou » : « Elle ne peut jamais s’appuyer sur un code de doctrine précis, sinon elle risque la multiplication des procédures de contestation. Elle est puissante à une époque, s’amenuit, et comme un phénix, renaît de ses cendres. »

De son côté, l’auteur du Dictionnaire des livres et journaux interdits par arrêtés ministériels de 1949 à nos jours, Bernard Joubert, se questionne : « Quand est réactivée une loi tombée en désuétude, c’est toujours intrigant. » Et d'être formel : « J’ignore ce que Gérald Darmanin a derrière la tête en agissant ainsi, mais ce que je peux vous affirmer c’est que la pratique qu’il réveille n’était plus dans la norme depuis longtemps. »

La juriste et Directrice de la Ligue des auteurs professionnels, Stéphanie Le Cam, confirme le soutien de l’association à son membre Manu Causse, et parle de « mesure violente et disproportionnée » : « On connaît le travail de Manu Causse, qui fait beaucoup d’interventions en milieu scolaire. Le corps enseignant estime donc que la qualité de son oeuvre mérite de s’exprimer dans ce type d'environnement. »

Elle craint que cette interdiction participe à un discrédit de Manu Causse en tant qu’auteur jeunesse. Et espère, à l’instar de Pauline Armanga, qui avait également subi une procédure pour « appel à la haine », qu’il profite d’un Effet Streisand...

La sexualité interdite en littérature jeunesse ?

On attendra à présent une réponse du Ministère de la Culture à nos sollicitations, dont les équipes profitent visiblement des vacances, méritées ou pas, à chacun d'en juger.

Crédits photo : Pierrot75005 (CC BY-SA 4.0)