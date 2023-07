L'épopée de la traduction littéraire à Arles

L’autrice et journaliste canadienne Denise Bombardier est décédée ce mardi 4 juillet, emportée par un cancer fulgurant. Cette figure des lettres et des médias est la première personnalité à avoir confronté Gabriel Matzneff publiquement, en 1990, sur un plateau télé. Alors qu’elle avait été lynchée et harcelée jusqu’à chez elle pour sa prise de position, elle n’a jamais regretté. Elle aura conservé toute sa vie, une appétence pour la polémique et la contradiction, qu’elle cultivait « par conviction et par plaisir ».