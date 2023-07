Gérald Darmanin interdit la vente aux mineurs d'un ouvrage jeunesse

Les pages 61 et 62, 85 et 86, 90 à 94, 105 à 108, et 158 à 160 sont explicitement mises en cause dans l’arrêté. L'action gouvernementale s’appuie sur la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, qui dispose « notamment en son article 2 que les publications destinées à la jeunesse ne doivent comporter aucun contenu à caractère pornographique ».

L’article 14 de cette même loi habilite le ministre de l’Intérieur à prononcer une ou plusieurs mesures d’interdiction « envers un ouvrage qui contiendrait un tel danger ». Considérant que « ce récit constitue un contenu à caractère pornographique », il présente « un danger pour les mineurs qui pourraient l’acquérir ou le consulter », décrit l'arrêté.

Grégoire est à deux doigts de ne plus jamais sortir de sa chambre. Tout, plutôt que retourner au lycée où un camarade de vestiaires s’est moqué de la taille de son sexe. L’adolescent en est à présent persuadé : sa vie est fichue, il finira seul — et sans doute puceau. Il se plonge dans le seul plaisir qu’il lui reste : l’écriture.

Max Egrogire et Chloé Rembrandt, ses personnages de fanfiction, lui font oublier sa détresse. Mais leurs aventures imaginaires attirent l’attention. À travers une étrange correspondance qui se tisse alors, Grégoire va découvrir que désir et plaisir sont peut-être moins liés à son anatomie qu’il ne le croyait...

– Présentation de Bien trop petit de Manu Causse, par l’éditeur.

On prépare la riposte

Thierry Magnier a découvert la nouvelle ce matin, n’ayant rien reçu du ministère annonçant cette décision. Au mois d’avril dernier en revanche, la maison avait reçu une lettre épinglant l’ouvrage à présent interdit aux mineurs, et un autre, Chaud, réalisé par un collectif de dix écrivains suédois de littérature jeunesse : « On dirait qu’ils ont oublié le second, mais on n’est pas à l’abri d’une interdiction pour celui-ci dans les prochains temps », réagit, non sans humour, l’éditeur.

Un courrier de signalement de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence avait été transmis le 30 janvier 2023 au sujet de ces deux ouvrages. S’en était suivi en avril une procédure contradictoire où la maison d’édition avait apporté ses arguments face aux accusations dont elle était la cible.

La structure éditoriale s’est tournée vers son service juridique, afin de réfléchir à une action. Elle discute également avec l’auteur pour s’accorder sur une communication commune, « la moins agressive possible » : « C’est périlleux de s’exprimer à chaud, surtout quand ça vous tient à cœur », confie Thierry Magnier.

Cette interdiction décrétée par le ministère de l’Intérieur s’inscrirait-elle dans un contexte plus global de contrôle ? Thierry Magnier constate : « Face aux censures en littérature jeunesse qui se multiplient aux États-Unis ou en Europe, il semblerait qu’il faille être à présent plus vigilant. Je prends acte. »

Le fondateur de Numerama, Guillaume Champeau, relève de son côté « qu’aucun des commentaires sur Babelio ne pointe un caractère pornographique choquant pour la cible, mais le ministère de l’Intérieur liste des pages trop explicites à ses yeux ».

Pas la première affaire

Les éditions Thierry Magnier n’en sont en réalité par à leur première affaire de censure : en 2016, La Direction des Affaires scolaires de la Ville de Paris (DASCO) faisait retirer un livre publié par la maison, dans les espaces lecture, L’an 2 — Dictionnaire fou du corps, de Katy Couprie.

L’éditeur s’était alors défendu : « Sorti en 2012 le Dictionnaire fou du corps a été largement salué par la presse, récompensé par la pépite du livre OVNI du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et par le prix international Bologna Ragazzi Awards à la foire de Bologne. Katy Couprie a également reçu une bourse du CNL pour la création de ce livre. Dans ce dictionnaire Katy Couprie explore le lexique consacré au corps avec un esprit de sérieux qui n’exclut jamais la fantaisie. »

Et d’évoquer « une régression dommageable : on publiait avant des livres qu’on n’ose plus aujourd’hui, parce que ce n’est pas politiquement correct, et c’est dû aux lecteurs et à l’environnement, pas à l’éditeur lui-même ».

En remontant encore plus en arrière, en 2014 précisément, un certain Jean-François Copé, président de feu l’UMP, s’offusquait d’un album subversif, destiné aux jeunes lecteurs « à partir de 4 ans », Tous à poil !, paru chez le Rouergue en 2011.

Une sortie qui avait à la fois amusé et catastrophé la plupart des auteurs jeunesse sur les différents réseaux sociaux.

Crédits photo : Jacques Paquier (CC BY-SA 2.0)