Casino : les négociations poursuivies avec Kretinsky 

La restructuration de l’empire de distribution créé par Jean-Charles Naouri se dessine peu à peu. Le 16 juillet, Daniel Kretinsky, associé à Marc Ladreit de Lacharrière, a annoncé aux Échos et au Financial Times une nouvelle offre, prévoyant 1,2 milliard d’euros d’apport d’argent frais. 925 millions proviennent directement du duo et 275 millions d'euros de tiers qui obtiendraient 14,9% du capital.

Cette seconde offre suit une première qui s'élevait à 1,35 milliard d'euros que portaient les concurrents Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. Tous trois annonçaient la veille qu'ils se retiraient de la course à la reprise. Reste donc en lice le milliardaire tchèque, à la tête du groupe CMI, et l'homme d'affaires français, à travers Fimalac.

Dès lundi, afin de limiter l'impact sur le marché, les transactions et les échanges d’actions de Casino et de ses autres titres cotés ont été suspendus. Le gel n'aura duré qu'une journée, pour reprendre ce mardi 18 au matin, a confirmé le groupe dans un communiqué.

Un accord de principe pour le 27 juillet

Cette offre un « peu modifiée » par les deux associés finalistes, fera donc « l’objet d’un examen par le comité ad hoc du conseil d’administration puis d’une présentation aux créanciers du groupe, sous l’égide des conciliateurs et du CIRI » (Comité interministériel de restructuration industrielle), service de Bercy qui se penche sur les entreprises en difficulté financière.

Casino précise s'être fixé le 27 juillet comme date-butoir pour trouver un « accord de principe » avec ses principaux créanciers sur son endettement, déclaré à 6,4 milliards d’euros à fin 2022. Le 11 juillet, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, avait indiqué que l'État veillerait à « la solidité du projet industriel ». L’entreprise aux 50.000 employés français s’était notamment fixée comme objectif de réunir au moins 900 millions d’euros. L'objectif à court terme grâce au duo est de ramener la dette à 2,5 milliards d'euros à fin 2023, puis à 1,2 milliard à fin 2024.

Le plan sera ensuite soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale « au plus tard le 30 septembre ». Une durée relativement courte sans doute pour Daniel Kretinsky aux investissements toujours plus diversifiés.

La question de la distribution se pose plus ouvertement encore : depuis quelques mois, la participation de Daniel Kretinsky dans Fnac (25 % du capital), entraînait des préoccupations à Bruxelles. Un expert le résume : « L’empire que bâtit le milliardaire est-il conforme aux critères de la Commission européenne ? Et à ce titre, Kretinsky représente-t-il un acheteur approprié pour Editis ? »

Concernant Fnac, le Tchèque n’est pas majoritaire et tant qu’il ne dépassera les 30 % d’actionnariat, la CE resterait vigilante, sans intervenir. Attendu que l’enseigne s’avère le premier client du groupe éditorial, le sujet a de quoi devenir un point délicat.

Avec l’investissement dans Casino, la même problématique de concurrence se pose. La grande surface alimentaire pèse nettement moins lourd dans le chiffre d’affaires d’Editis, mais tout dépendra d’un examen approfondi des parts de marché. Par ailleurs, Casino et Relay (propriété de Lagardère), avaient ensemble fondé un réseau d’épiceries, Chez Jean, en janvier 2009. Un espace où l’on trouvait également des livres, mais qui posera problème.

L’offre de lectures y toutefois représente moins un enjeu financier que stratégique pour les deux entreprises. Quand Vivendi prendra possession de Lagardère, donc de Relay, via la branche Retail, Daniel Kretinsky et Yannick Bolloré préserveront-ils ce partenariat, associant deux entités concurrentes ?

Outre les industries culturelles, le choix de diversification qu’opère Daniel Kretinsky se tourne résolument vers la grande distribution et la logistique. Son a démarré voilà une quinzaine d’années et possède désormais un ensemble de participations estimé à 50 milliards d'euros. Actuellement 3e actionnaire de Casino, avec 10 % du capital, ce nouvel investissement tourne les regards vers la filiale de Diffusion-Distribution d’Editis, Interforum.

Si les équipes de représentants ne sont pas concernées de prime abord, qu’en sera-t-il, à l’avenir, du volet distribution et des entrepôts de stockage ? Complémentarité avec Easydis, filiale logistique de Casino aux 16 sites répartis dans toute la France, ou autre chose ? Un loup dans la bergerie (corse ?)...

