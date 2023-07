400 ans après, des pages censurées de l'histoire d'Élisabeth Ire retrouvées

Ce premier récit officiel du règne, marquant à plus d’un titre, d’Élisabeth Ire, a été commandé par son successeur, le roi Jacques Ier Stuart. Rédigées en latin, les Annales de Camden se basent sur des sources de première main, tels des rapports de témoins ou des documents parlementaires officiels. Tous recueillis par William Camden, historien et héraut né en 1551 et décédé en 1623.

Ces passages ont été soit recouverts, soit dissimulés sous des morceaux de papier collés si fermement, que tenter de les soulever déchirerait les pages et détruit les objets d’étude...

Le conservateur en chef des manuscrits historiques et littéraires médiévaux de la British Library, Julian Harrison, est formel auprès du Guardian : « L’imagerie est révolutionnaire. Nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant. C’est juste incroyable. » Et de confier avoir été « bouleversé » en découvrant les passages méconnus, émerger pour la première fois d’un sommeil qu’on pensait définitif.

La succession d’Élisabeth

La thèse principale des chercheurs depuis de nombreuses décennies au sujet de cet auto-sabordage : ils auraient pu offenser celui qui succèda à la « Reine Vierge ». Une proposition validée par ces découvertes, affirme Julian Harrison, qui nous apprend « que des sections clés ont été révisées ».

Un exemple : le texte avec les censures explique qu’Élisabeth Ire avait nommé Jacques VI d’Écosse comme son successeur sur son lit de mort. La reine, fille d’Henry VIII Tudor, ne s’est jamais mariée et est décédée sans enfant en 1603. Jacques VI Stuart, à quoi s'est ajouté le titre de Jacques Ier d’Angleterre, est lui le fils de la catholique Marie Stuart, exécutée en 1587, dans une affaire non résolue où se mêlent opposition religieuse entre catholiques et protestants, et intrigue politique.

L’analyse des brouillons du manuscrit montre que la scène du lit de mort est un ajout que Camden n’avait pas l’intention de mettre dans son histoire au départ : « Il l’a probablement inclus pour apaiser Jacques, de sorte que sa succession semblait plus prédéterminée qu’elle ne l’avait été en réalité », décrit le conservateur en chef des manuscrits médiévaux de la British Library. Et d’ajouter : « Élisabeth était trop malade pour parler dans ses dernières heures, et aucune autre preuve historique n’indique que cette scène de lit de mort a eu lieu. »

L’affaire de l’excommunication

Autre affaire : en 1570, le pape Pie V excommunie Élisabeth Ire. Une décision qui suit l’établissement par cette dernière d’un protestantisme modéré en tant que religion d’État, avec elle-même cheffe suprême de l’Église d’Angleterre. Cela comprenait la révocation de la loi sur la suprématie papale. La révélation des passages recouverts montre que Camden analysait la résolution du pape en tant qu'elle était motivée par la « guerre spirituelle ».

Cette affirmation a été remplacée par une version selon laquelle l’évêque de Rome se bornait à ourdir des « complots » contre Élisabeth 1re : « En supprimant la formulation auparavant incendiaire, Camden a fait un compte rendu officiel plus neutre dans le ton », analyse Julian Harrison.

L’étude de ses morceaux effacés en est qu’à ses débuts : « Ce qui va être intéressant, c’est comment les interprétations modernes d’Élisabeth I, une figure historique si importante, vont potentiellement changer », conclut le conservateur.

L’Âge d’or de l’Angleterre

Née le 7 septembre 1533, Élisabeth Ire est la fille de l’autoritaire roi Henri VIII et de sa deuxième épouse, Anne Boleyn. Son règne, qui a duré de 1558 à 1603, est connu sous le nom d’ère élisabéthaine, période de prospérité culturelle, politique et économique pour l’Angleterre. Cette dernière est reconnue pour sa sagesse en matière de politique intérieure et étrangère, favorisant l’expansion britannique à travers le monde et faisant de son pays une puissance navale dominante.

Sous son autorité, l’Angleterre a vu émerger des figures comme William Shakespeare et Christopher Marlowe. Son règne a également été marqué par des défis religieux importants, en particulier face au catholicisme romain, établissant une Église d’Angleterre protestante modérée.

Malgré les pressions pour se marier et produire un héritier, Élisabeth Ire est restée célibataire tout au long de sa vie, ajoutant à son image une aura de mystère et d’indépendance. Avec son décès s’est éteinte la dynastie des Tudor, au pouvoir depuis 1485, et s’achève ce qui a été désigné comme l’Âge d’or de l’Angleterre.

Crédits photo : British Library