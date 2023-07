"Revenir à la lutte concrète" : la résistance de la gauche radicale en Italie

Alegre editore est né il y a exactement 20 ans, en 2003, « au milieu des mouvements altermondialistes, des forums sociaux de Porto Alegre dont nous tirons notre nom », nous explique Giulio Calella, le président de la coopérative Edizioni Alegre, une maison d’édition romaine distribuée, comme beaucoup d’autres, par Messaggerie (le plus grand distributeur italien).

L’idée principale du projet est « d’être une maison d’édition au sein des mouvements sociaux ». L’objectif est de fournir « une investigation théorique, parfois sous la forme du journalisme, parfois de la vulgarisation, sur des thèmes importants utiles aux mouvements sociaux », tels que la transformation sociale et la révolution.

Un catalogue riche et engagé

La production éditoriale d’Alegre edizioni est variée et a beaucoup évolué au fil des ans. Giulio rappelle « une collaboration importante avec Wu Ming 1, le collectif d’écrivains de Bologne qui dirige pour nous la collection Quinto tipo, qui accueille des hybrides entre non-fiction et fiction », ainsi qu’une collection de littérature sociale, Scritture resistenti, et une autre dirigée par Alberto Prunetti, consacrée à la littérature ouvrière (working class) et basée sur « des récits à la première personne qui constituent une collection unique en son genre dans le monde entier ».

En outre, une autre collection est consacrée aux thèmes féministes et accueillis en particulier les textes d’Angela Davis.

Enfin, Alegre est l’éditeur de la revue Jacobin Italia, sœur de la revue socialiste de gauche américaine Jacobin, « que nous avons produite avec une équipe éditoriale italienne, sous forme trimestrielle, et accompagnée par un site en ligne ».

Gauche culturelle ou gauche politique ?

En résumé, comme le dit Giulio Calella, « la mission est de démonter les fables des puissants, de raconter d’autres histoires et de reconstruire une culture de la gauche radicale basée sur l’anticapitalisme dans un pays comme l’Italie qui a une grande tradition de gauche, mais qui se retrouve aujourd’hui comme un pays sans gauche ».

Quelle est, en effet, la réception réelle de ce projet éditorial de la part du public italien ? La gauche politique italienne, aujourd’hui en grave crise selon l’éditeur, a néanmoins trouvé des repères culturels dans les éditions Alegre, même si « notre vision du monde n’a certes pas encore la pénétration française, qui est plus forte et plus répandue. Cependant, on remarque une attention croissante ».

Le public est donc plus sensible au niveau culturel, mais Giulio Calella identifie le « risque pour l’Italie de devenir comme les États-Unis où la gauche n’a jamais vraiment existé politiquement, mais a toujours existé culturellement ».

Le festival de littérature working class

Pour éviter ce risque, l’objectif est donc de « toujours entrelacer la politique culturelle avec des expériences concrètes ». Un exemple est sans aucun doute le festival de littérature working class, qui s’est déroulé à Florence au printemps dernier dans l’usine GKN occupée par les travailleurs depuis près de deux ans : « le terrain est celui de la lutte concrète ».

Il s’agit d’une initiative inédite et nouvelle, même sur le sol italien. Le seul autre précédent est en effet un festival anglais organisé à Bristol, financé par de grandes maisons d’édition, où Alberto Prunetti avait été invité. Cependant, l’expérience italienne a été « beaucoup plus importante que l’expérience anglaise en termes de participation, malgré le fait que nous ayons réalisé un festival totalement autofinancé, grâce au crowdfunding ».

La participation a dépassé toutes les attentes, avec au moins cinq cents personnes à chaque rencontre. Selon Giulio, le mérite est d’avoir « remis la question de la classe au centre, car, dans une société basée sur l’exploitation et l’inégalité, on ne parle pas assez de l’intersection entre la race, le genre et la classe, qui est pour nous au centre du discours ».

Crédits photo : sebastiano_piazzi/unsplash.